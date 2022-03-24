/687921/النائب-عامر-الشوربجي-لـ-تحيا-مصر-زيادة-البنك-الزراعي-للفئات-التسليفية-يساهم-فى-زيادة-الإنتاج

أشاد النائب عامر الشوربجي، عضو لجنة الزراعة والري والثروة الحيوانية بمجلس النواب، بقرار البنك الزراعي المصري بزيادة الفئات التسليفية لجميع المحاصيل الزراعية بنسبة 25 % لدعم ومساعدة صغار المزارعين، مؤكدا أن القرار يساهم فى تشجيع المزراعين على زيادة الإنتاج مما يسد احتياجات السوق المحلي.

النائب عامر الشوربجي لـ دوت الخليج: زيادة البنك الزراعي للفئات التسليفية يساهم فى زيادة الإنتاج

دوت الخليج وأوضح عضو زراعة البرلمان، أن إجراءات البنك الزراعي من خلال زيادة التسليف لمواكبة المتغيرات الحالية على الصعيدين العالمي والمحلي، بهدف تقليل الآثار السلبية للأزمة الروسية الأوكرانية والتي تسببت فى زيادةأسعار المستلزمات الزراعية والحاصيل الانتاجية.

ولفت النائب عامر الشوربيجي، إلى أن حرص الدولة للتخفيف عن كاهل الفلاحين وصغار المزراعين، يأتي فى إطار توجيهات الرئيس السيسي، للإهتمام بالزراعة وتوسعة الرقعة الزراعية ىف مصر، فضلا عن تجريم التعدي على الآراضي الزراعية من خلال اعتباره جريمة مخلة بالشرف، مضيفا" كل هذا يساهم فى تشجيع والإقال على المشروعات الزراعية.

وتوجه عضو مجلس النواب، بخالص الشكر والتقدير، للرئيس السيسي، بشأن توجيهاته للتخفيف من معاناة الفلاح ودعم صغار المزراعين، كما توجه بالشكر للمهندس علاء فاروق، رئيس مجلس إدارة البنك الزراعي على اسهامات البنك فى التسهيل على الفلاحين ومساعدتهم فى استكمال الزراعة والانتاج الزراعي.

وكان البنك الزراعي المصري، اعلن زيادة الفئات التسليفة المقدمة من البنك الزراعي بنسبة 25 %، للفلاحين وصغار المزراعين، لافتا إلى زيادة التمويل الموجه للقروض الزراعية لتوسيع قاعدة المستفيدين من القروض الزراعية خلال الفترة القادمة، إضافة إلى الإستفادة من الزيادة في الفئات التسليفية للمحاصيل.

كما ضخ البنك الزراعي، نحو 12 مليار جنيه لتمويل القروض الزراعية خلال الفترة من منتصف يونيو 2020 حتى نهاية ديسمبر 2021، مؤكدا البنك يقوم بمنح القروض الزراعية بفائدة مدعومة 5 % لدعم صغار المزراعين والفلاحين وبعد التنسيق مع الأجهزة الحكومية المختصة بوزارة الزراعة.