 مواطن للرئيس السيسى«والله أنا ما عندى أى معرفة ..وابنى دخل كلية الشرطة بكل شفافية»«فيديو وصور»

/687943/مواطن-للرئيس-السيسىوالله-أنا-ما-عندى-أى-معرفة-وابنى-دخل-كلية-الشرطة-بكل-شفافيةفيديو-وصور

شهدت زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسى لطلاب كلية الشرطة الأربعاء، حوارًا بينه وبين والد طالب من الطلاب حيث تحدث له والد الطالب بأنه لا يعرف قيادات ولا لواءات ونجح نجله بكل شفافية وجرية فى اختبارات كلية الشرطة، مؤكدا على أنه أدرك العدالة فى دخول نجله كلية الشرطة بدون أى معرفة لأحد.

دوت الخليج

يأتى ذلك فى الوقت الذى وجه الرئيس عبد الفتاح السيسى، عدة رسائل لطلاب أكاديمية الشرطة وذلك أثناء زيارته لهم الأربعاء، مؤكدًا على أن هذه المناسبات دائما ما نتذكر بها معانى التضحية والإلتزام والواجب الكبير تجاه بلدنا وشعبنا وحمايه أمنها القومى وسلامة الدولة من كل شر ومكر، خاصة أن الوطن يستحق منا كل شيئ قائلا:"طلاب كلية وأكاديمية الشرطة كلهم أبناء أسر مصرية عادية".

مواطن للرئيس السيسى«والله أنا ما عندى أى معرفة ..وابنى دخل كلية الشرطة بكل شفافية»

وفي ختام الزيارة التفقدية توجه الرئيس إلى مقر زيارة أولياء أمور الطلبة والطالبات الجدد وألقى كلمة بهذه المناسبة متقدماً بالتهنئة والشكر لهـم على تقديم أبناءهم للالتحاق بهيئة الشرطة، حيث يتم إعدادهم وتأهيلهم ليكونوا حمـاة أمـن مـصـر فـي المستقبل القريـب مـع زملاءهم من رجال القوات المسلحة البواسل، مؤكدا على أن وزارة الداخلية تقوم بدور كبير يساهموا فى حماية مصر موجها تحية لكل أسرة شهيد أو مصاب.