/687941/السيسى-يحاور-طلاب-كليه-الشرطة-ويؤكدالغلبان-فى-رقبتىوطالبه-للرئيسبنعانى-فى-المنصورة

شهدت زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسى لأكاديمية الشرطة حـوار مفتـوح بينه وبين الطلبـة حـول أبـرز القضايا والمستجدات على الساحة الداخلية وجهود الدولة على مستوى الجمهورية، من خلال سلسلة المشروعات القومية الكبرى، وكذلك أخر المستجدات والأزمات على المستوى الدولي وتداعياتها على الاقتصاد المصري، وجهود الدولة لاحتواء تلك التداعيات.

دوت الخليج

إحدى الطالبات من أبناء مدينة المنصورة وجهت حديثه للرئيس عبد الفتاح السيسى بشأن معاناة مدينة المنصورة من الزحام فى الطرق وانتشار الباعة الجائلين، ليعقب الرئيس السيسى بأن الغشكالية من الأساس لها علاقة بالمساحة التى نعيش عليها جميعا كمصريين حيث أننا لا نعيش على المساحة الكاملة للدولة المصرية، ومن ثم نواجه إشكاليات كبيرة بشأن الزحام، ورغم ذلك إلا أن جهود تطوير البنية التحتية متنامية وتتطور بشكل يومى، وفى المنصورة تحديدا العمل متواصل فى تطوير الطرق وجزء من حياة كريمة متعلق بكل آليات البنية التحتية سواء من مرافق وغاز وكهرباء وبناء وأيضا الطرق ورصفها وتطويرها.

وفيما يتعلق بإشكالية الباعة الجائلين أكد الرئيس السيسى أن هذه قضية كبيرة وتعداد يقترب من 2مليون بائع جائل وقبل أن يتم نقل أى منهم لابد من توفير له البديل، مشيرا إلى أن هذا الأمر مسئولية الجميع سواء كان المحافظ أو المحليات وليس مسئولية الأمن فقط، مؤكدا على أن هؤلاء ليس لديهم أى بديل ومن ثم ليس من المنطق أن أترك الأمن يتصرف وينتهى الأمر مشيرا إلى أن 2مليون بائع يعنى 2مليون أسرة وبالتالى لابد من التوفير لهم أماكن بديلة قبل أن يتم نقلهم قائلا:" الغلبان فى رقبتى ورقبة كل مسئول".

السيسى يحاور طلاب كليه الشرطة ويؤكد:الغلبان فى رقبتى..وطالبه للرئيس«بنعانى فى المنصورة»

كما دار النقاش أيضا بشأن التنمية فى سياء من جانب إحدى الطلبات وهى التى أكدت بأن الأوضاع إختلف كثيرا بعد العملية الشاملة فى سيناء موجه الشكر للرئيس السيسى على جهود وجهود القوات المسلحة ورجال الشرطة فى التنمية.

وعقب الرئيس السيسى بحديثه بأن الأوضاع تختلف مع التنمية بمرور الوقت مضيفا حديثه بشأن الباعة الجائيلة "وأنا وزير للدفاع كنا بنطور طريق مصر الإسكندرية الصحراوي، جه المسؤولين ياخدوا مني تصديق باخلاء الباعة الجائلين قلتلهم اعملوا محلات وخد الناس دي وحطها في محلات وهتلاقيهم كانوا موجودين دلوقتي".

وتابع الرئيس: "لازم نرقى نفسنا ونغير حياة الناس بفكر، لكن الأول منجبيش نقول هنوديها فين؟ طيب الناس دي تروح بيوتها ازاي؟، هو احنا عاوزين نحل المسألة كده ، نغسل أيدينا بسرعة ، لا ، لازم نبذل جهد ونشقى كمسؤولين ومحافظ.

وقال الرئيس: "عملت تحت الكبارى محلات علشان ازود حجم المعروض وبدل الكوبرى تحت منه مش لطيف بقا شكله لطيف وأقعد حد فيه ناس تاكل عيش، ده مش قصور من الدولة لكنها حالة مصرية ازاى نحلها ؟، كلنا قلبنا على قلب بعض والغلبان في رقبتي ورقبتك ، ولو مكوناش كده ربنا هيحاسبنا ، ازاى النهاردة عندي 2 مليون بائع جائل يعني 2 مليون اسرة؟.

السيسى يحاور طلاب كليه الشرطة ويؤكد:الغلبان فى رقبتى..وطالبه للرئيس«بنعانى فى المنصورة»

وفي ختام الزيارة التفقدية توجه الرئيس إلى مقر زيارة أولياء أمور الطلبة والطالبات الجدد وألقى كلمة بهذه المناسبة متقدماً بالتهنئة والشكر لهـم على تقديم أبناءهم للالتحاق بهيئة الشرطة، حيث يتم إعدادهم وتأهيلهم ليكونوا حمـاة أمـن مـصـر فـي المستقبل القريـب مـع زملاءهم من رجال القوات المسلحة البواسل، مؤكدا على أن وزارة الداخلية تقوم بدور كبير يساهموا فى حماية مصر موجها تحية لكل أسرة شهيد أو مصاب.