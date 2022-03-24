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/687940/بحضور-عدد-كبير-من-الوزراء-مدبولي يترأس-اجتماع-اللجنة-العليا-المعنية-بالتحضير-لاستضافة-قمة-المناخ

06:19 م - الخميس 24 مارس 2022

بحضور عدد كبير من الوزراء.. مدبولي يترأس اجتماع اللجنة العليا المعنية بالتحضير لاستضافة قمة المناخ

وتابع رئيس الوزارء جهود الوزارات في التحضير للمؤتمر، والذي تقرر ان ينعقد في نوفمبر المقبل بمدينة شرم الشيخ، وذلك بحضور عدد من الوزارء منهم الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، وسامح شكري، وزير الخارجية، والمهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، والدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، والدكتور محمد معيط، وزير المالية، واللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، والدكتور ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، والدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والدكتور عاصم الجزار، وزير الاسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والفريق كامل الوزير، وزير النقل، والطيار محمد منار، وزير الطيران المدني، ومسئولي الوزارات والجهات المعنية، كما شارك في الإجتماع اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، عبر تقنية الفيديو كونفرانس. وأكد الدكتور مصطفى مدبولي على المتابعة الدورية لمشروعات تطوير البنية الأساسية في مدينة شرم الشيخ، خاصة أعمال تطوير الطرق، والمطار، وخلافه، بما يضمن التجهيز الجيد لاستقبال ضيوف المؤتمر. واستعرض سامح شكري نتائج المشاورات التي تمت خلال الفترة الماضية، مؤكداً أن ملف التكيف يحظى باهتمام كبير منذ القمة الماضية فى جلاسكو، كما أن هناك اتفاقاً كبيراً على مستوى الدول النامية حول الدور المصرى الرائد لإنجاز التوافق المنشود، وتبنى مقاربة شاملة خلال الرئاسة المصرية تأخذ في الاعتبار أولويات ومواقف كافة الأطراف.