/687935/الرئيس-السيسىطلاب-كلية-الشرطة-كلهم-أبناء-أسر-عادية--ولا-أحد-يتصور-أن-الإنضباط-يعنى-القهر

وجه الرئيس عبد الفتاح السيسى، عدة رسائل لطلاب أكاديمية الشرطة وذلك أثناء زيارته لهم الأربعاء، مؤكدًا على أن هذه المناسبات دائما ما نتذكر بها معانى التضحية والإلتزام والواجب الكبير تجاه بلدنا وشعبنا وحمايه أمنها القومى وسلامة الدولة من كل شر ومكر، خاصة أن الوطن يستحق منا كل شيئ قائلا:"طلاب كلية وأكاديمية الشرطة كلهم أبناء أسر مصرية عادية".

دوت الخليج

وأكد الرئيس عبد الفتاح السيسى على أنه الإنضباط عمره لم يكن شكل من أشكال القهر ولكن هو الإحترام مشيرا إلى أن رغم كل التحديات العالمية إلا أن الدولة المصرية تقوم بدورها وتؤمن جميع الاحتياجات من الأساسيات والسلع مؤكدا على أن تحديات الأزمة العالمية تؤثر على الجميع سواء كان فى إطار أسعار الطاقة أو سلاسل الإمداد أو الأسعارلا مشكلة ..فيه أزمة كبيرة فى العالم تأثيرات كبيرة جدا الطاقة وسلاسل الإمدار والأسعار.

أجرى الرئيس عبد الفتاح السيسي زيـــــــارة تفقديـة لمقـر أكاديميـة الشـرطة، حيث كـان فـي استقباله اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، وقيادات أكاديمية الشرطة".

الرئيس السيسى:طلاب كلية الشرطة كلهم أبناء أسر عادية ..ولا أحد يتصور أن الإنضباط يعنى القهر

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن زيارة الرئيس لأكاديمية الشرطة تأتي في إطار حرص الرئيس على متابعة منظومة إعداد وتدريب أبناءه من طلبة كلية الشرطة، حيث استهل الزيارة بمشاهدة اصطفاف الطلبة والطالبات الجدد بأرض العـروض بالكليـة، وألقـى كلمـة لتهنئـة الطلبـة علـى الالتحاق بالكليـة ونيـل شـرف الانضمام إلى هيئة الشرطة التي يسهر رجالها على حماية أمن الوطن والمواطن.

وقد اطلع الرئيس على المنظومة الإلكترونية لتقييم الطلبة في شتى المجالات، والتي يتم من خلالها المتابعة الدورية والتقييم المستمر لمستوى طلبة الكلية، ثم توجه سيادته لتفقد ميدان التحدى والقوة البدنية ومشاهدة الطلبة والطالبات أثناء أداءهم لتدريبات اللياقة البدنية المتنوعة واجتياز بعض الموانع والتي أظهر الطلبة والطالبات خلالها المستوى المتميز الذي وصلوا إليه بدنياً ومهارياً.