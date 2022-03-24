/687933/خبير-اقتصادي-لولا-نجاح-برنامج-الإصلاح-الاقتصادي-لما-صمدنا-امام-جائحة-كورونا

تحدث الخبير الاقتصادي هانى أبو الفتوح، عن خوض مصر بر نامج اصلاح اقتصادي جديد بهدف توسيع اجراءات الحماية الاجتماعية لدى المواطنين، منوها إن برنامج الإصلاح الاقتصادي يعتبر نموذج للإجراءات الإصلاحية الاقتصادية على مستوى العالم، كما اشاد بها صندزق النقد الدولي.

خبير اقتصادي: لولا نجاح برنامج الاصلاح الاقتصادي لما صمدنا امام جائحة كورونا

جاء ذلك خلال مداخلة هاتفية عبر نشرة اخبار دي ام سي المذاع على قناة دي ام سي موضحا انه لولا نجاح مصر فى برنامج الإصلاح الاقتصادي منذ ٢٠١٦، لما صمد الاقتصاد المصري امام جائحة كورونا على عكس عدد كبير من الدول الاخرى.

ونوه هانى أبو الفتوح إلى أن هناك دولا متقدمة عانت من الانكماش، على عكس مصر، منوها ان نجاح هذا البرنامج مع تطبيق النقد الدولى أثبت أن الاقتصاد المصرى يتمتع بالقوة والمرونة وان الاجراءات التي اتخذت كانت هامة للغاية من اجل تصحيح مسار السياسات المالية وهو ما مكنا في الظروف الصعبة الناتجة عن الحرب الروسية الاوكرانية.

صندوق النقد الدولي رحب كثيرا بطلب مصر

ولفت هانى أبو الفتوح الخبير الاقتصادي ان صندوق النقد الدولي رحب كثيرا بطلب مصر، بتمويل جديد، منوها ان الازمة غير معلوم انتهاءها مما يتطلب ان يكون هناك مخصصات من اجل دعم الانفاق على الامور العاجلة وان لا يتضرر المواطن المصري من تداعيات هذه الحرب.