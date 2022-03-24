عمرو السولية: نعرف مسئولياتنا تجاه الجمهور للوصول لحلم المونديال

أكد عمرو السولية نجم منتخب مصر أن جميع اللاعبين يعلمون جيدا حجم أهمية الفوز على السنغال فى مواجهتى التأهل للمونديال ، قائلا "نحن كلاعبون نعرف مسئولياتنا تجاه الشعب المصري، حلم الوصول للمونديال هو حلم كل فرد فى المنتخب لاعبون وجهاز فنى ونتمنى ان يكون الحظ معنا فى لقاء الغد "

و قال السولية نعرف حجم المسئولية ونقدرها ونتمنى أن تكون ليلة سعيدة على الجماهير، مشيرا الى أن مواجهة السنغال مصيرية لنا ، ستكون مباراة نهائية بالنسبة لنا، نريد الوصول للمونديال، ولن يبخل أى لاعب بنقطة عرق وأحدة، أتمنى أن يحالف اللاعبين التوفيق غداً، ونأمل ان نكون الجماهير أكبر داعم لنا فى لقاء السنغال.

وأضاف السولية على أن كل لاعبي المنتخب المصرى لديهم خبرات طويلة للتعامل مع الزحف الجماهيري في مباراة السنغال .