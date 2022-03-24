أكد عمرو السولية نجم منتخب مصر أن جميع اللاعبين يعلمون جيدا حجم أهمية الفوز على السنغال فى مواجهتى التأهل للمونديال ، قائلا "نحن كلاعبون نعرف مسئولياتنا تجاه الشعب المصري، حلم الوصول للمونديال هو حلم كل فرد فى المنتخب لاعبون وجهاز فنى ونتمنى ان يكون الحظ معنا فى لقاء الغد "
و قال السولية نعرف حجم المسئولية ونقدرها ونتمنى أن تكون ليلة سعيدة على الجماهير، مشيرا الى أن مواجهة السنغال مصيرية لنا ، ستكون مباراة نهائية بالنسبة لنا، نريد الوصول للمونديال، ولن يبخل أى لاعب بنقطة عرق وأحدة، أتمنى أن يحالف اللاعبين التوفيق غداً، ونأمل ان نكون الجماهير أكبر داعم لنا فى لقاء السنغال.
وأضاف السولية على أن كل لاعبي المنتخب المصرى لديهم خبرات طويلة للتعامل مع الزحف الجماهيري في مباراة السنغال .
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر عمرو السولية: نعرف مسئولياتنا تجاه الجمهور للوصول لحلم المونديال على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صوت الامة وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.