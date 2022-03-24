وزير التربية والتعليم: لاتخفيض فى ساعات اليوم الدراسي فى رمضان

أكّد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم أنَّه لن يتمّ رفع الغياب من المدارس طوال شهر رمضان المقبل، إذ سيتمّ حساب أيام الغياب الفعلية، مشيرًا إلى أنَّ من يتجاوز نسب الغياب في المدارس المقررة قانونًا سواء 15 يومًا متصلة أو 30 يومًا متقطعة، سوف يتخذ حياله كل الإجراءات القانونية معه.

وكشف مصدر مسؤول في وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، حقيقة تقليل ساعات اليوم الدراسي، قائلًا إنَّه لا يوجد أي قرار بتعطيل الدراسة في رمضان 2022، وأنّه سيتمّ تسجيل الغياب والحضور بصفة دورية طوال الشهر الكريم، لافتا إلى أنَّه لن يتمّ رفع الغياب.

وأكّد المصدر أنَّ الحضور إلزامي لجموع الطلاب بمختلف المراحل التعليمية طوال شهر رمضان، موضحًا أنَّ جميع المدارس يتمّ تعقيمها وتطهيرها بشكل دوري لمواجهة فيروس كورونا للحفاظ على أرواح وسلامة الطلاب والمعلمين.