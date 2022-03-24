عاجل.. السيسى مطمئنا المصريين: احتياجات المواطنين مستقرة وآمنة (فيديو)

جدة - نرمين السيد - أكد الرئيس عبد الفتاح السيسى، أن الدولة ليس لديها أية مشكلات تخص السلع الأساسية، مشددا على أن احتياجات المواطنين "مستقرة وآمنة لشهور طويلة"، داعيا المصريين بالتعامل مع هذه الأمور "بجدية واحترام والتزام متبادلين"، مشيرا إلى أن الانضباط شكل من أشكال الاحترام والقناعة بأهمية الالتزام والانضباط لتحقيق المهام والأهداف؛ وليس أبدا شكلا من أشكال القهر.





وحث الرئيس السيسى، خلال زيارته التفقدية إلى مقر أكاديمية الشرطة، اليوم الخميس- طلاب الأكاديمية بالالتزام - دائما - بأعلى درجات الكفاءة والجدية والفهم والتعلم، لأنه لن يتحقق شيء إلا بالأخذ بناصية التعليم والتدريب والاستمرار على ذلك، وقال "لا يمكن أن تكون كفاءتنا داخل الكلية جيدة جدا فقط، لكن من الضرورى أن نستمر على هذا المستوى بعد التخرج". وهنأ الرئيس السيسى، الطلاب الخريجين لأكاديمية الشرطة، معربا عن تمنيه بخالص التوفيق لجميع الطلاب الجدد والخريجين، وقال "إنه أمر عظيم جدا أنه يحدث تغيير فى حياة الطلاب الجدد خلال 3 أشهر"، مؤكدا أنه "بالتركيز والانضباط والالتزام نستطيع تحقيق تقدم فى مدة زمنية قليلة". وقدم الرئيس السيسى، التهانئ للطلبة ولكل المصريين، بمناسبة قرب حلول شهر رمضان المبارك، قائلا "رمضان كريم علينا جميعا".

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