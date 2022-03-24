عاجل.. السيسى: مهمة الحفاظ على الوطن محفوفة بالمخاطر ومصر تستحق ذلك

وأبدى الرئيس السيسى - خلال زيارته التفقدية إلى مقر أكاديمية الشرطة، اليوم الخميس- أمله فى سرعة انتهاء تلك الأزمة العالمية، التى تحمل تأثيرات كبيرة على الطاقة وسلاسل الإمداد وحالة الاستقرار فى الأسواق والأسعار، ليس فى مصر فقط، لكن العالم كله، حتى تستطيع الدولة الخروج من الأعباء التى عانت منها خلال فترة جائحة كورونا، التى استمرت عامين، وأثرت أيضا على اقتصاد العالم وليس على الاقتصاديات الناشئة فقط.
وأكد الرئيس السيسى - فى حديثه إلى الطلاب الخريجين لأكاديمية الشرطة - أهمية معانى التضحية والالتزام والواجب تجاه الوطن والشعب وحماية الأمن القومى وسلامة الدولة من كل شر يحيط بها، مضيفا أن أى مهمة لابد أن تكون محفوفة بالمخاطر، لكن الوطن يستحق كل ذلك.
وأشار إلى أن كل أسرة تقدم أبناءها وبناتها للوطن، تدرك أن هذه تضحية كبيرة من أجل الوطن والدولة والاستقرار، معتبرا أن كل طلاب أكاديمية الشرطة يمثلون أبناء أسر مصرية عادية، والدولة مستمرة فى تعليمهم وتدريبهم لتأهيلهم للخروج إلى الحياة العامة والتعامل معها بكفاءة.
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