بعد زيارة الرئيس.. فيديو يكشف ردود فعل أهالى طلبة كلية الشرطة

جدة - نرمين السيد - تعد أكاديمية الشرطة صرحا شرطيا متميزا فى إعداد الكوادر الأمنية المتميزة، على المستوى المحلى والدولى.

ونشرت وزارة الداخلية، عبر موقعها فيديو يكشف كيفية تدريبات طلبة أكاديمية الشرطة، ورسالتها الأكاديمية فى إعداد ضابط الشرطة.

حيث كشف الفيديو كيف تم اختيار طلبة الأكاديمية بناء على معايير وضوابط تتسم بالموضوعية لانتقاء أفضل العناصر من بين كافة المتقدمين لنيل شرف الانضمامة لهذا الصرح المتميز أمنيا، هؤلاء الذين يمثلون كافة فئات المجتمع ومختلف المناطق الجغرافية عبروا عن سعادتهم للانضمام لأكاديمية الشرطة.

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسى فجر اليوم، الخميس، قد أجرى زيارة تفقدية لمقر أكاديمية الشرطة، حيث كان فـى استقباله، اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، وقيادات أكاديمية الشرطة.

وصرح السفير بسام راضى، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، بأن زيارة الرئيس لأكاديمية الشرطة تأتى فى إطار حرصه على متابعة منظومة إعداد وتدريب أبناءه من طلبة كلية الشرطة، حيث استهل الزيارة بمشاهدة اصطفاف الطلبة والطالبات الجدد بأرض العـروض بالكليـة، وألقـى كلمـة لتهنئـة الطلبـة علـى الالتحاق بالكليـة ونيـل شـرف الانضمام إلى هيئة الشرطة التى يسهر رجالها على حماية أمن الوطن والمواطن.

واطلع الرئيس على المنظومة الإلكترونية لتقييم الطلبة فى شتى المجالات، والتى يتم من خلالها المتابعة الدورية والتقييم المستمر لمستوى طلبة الكلية، ثم توجه لتفقد ميدان التحدى والقوة البدنية ومشاهدة الطلبة والطالبات أثناء أدائهم لتدريبات اللياقة البدنية المتنوعة واجتياز بعض الموانع والتى أظهر الطلبة والطالبات خلالها المستوى المتميز الذى وصلوا إليه بدنيا ومهاريا.

وتفقد الرئيس أيضا حمام السباحة الأوليمبى بالكلية وشاهد الطلبة أثناء أداء قفزة الثقة، ثم توجه إلى مجمع ميادين التدريب القتالى حيث يتم تدريب طلبة وطالبات الكلية على أعمال الاقتحام والقتال التكتيكى، وشاهد من داخل مركز التحكم والسيطرة عرضا تقديميا عن الميادين التدريبية المختلفة بالمجمع، فضلا عن عدد من البيانات التدريبية المختلفة بالمجمع مثل الرماية بالمحاكاة،

ثم اختتم الرئيس جولته بـالمجمع بمشاهدة بيـان تـدريب عملى للرماية، وتلى ذلك زيارته لنادى الفروسية واستمع إلى شرح تفصيلى لأنواع الخيول العربية الأصيلة التابعة لخيالة الأكاديمية.

حيث دار حوار مفتوح بين الرئيس والطلبـة حـول أبـرز القضايا والمستجدات على الساحة الداخلية وجهود الدولة على مستوى الجمهورية، من خلال سلسلة المشروعات القومية الكبرى، وكذلك أخر المستجدات والأزمات على المستوى الدولى وتداعياتها على الاقتصاد المصرى، وجهود الدولة لاحتواء تلك التداعيات.

وفى ختام الزيارة التفقدية توجه الرئيس إلى مقر زيارة أولياء أمور الطلبة والطالبات الجدد وألقى كلمة بهذه المناسبة متقدما بالتهنئة والشكر لهم على تقديم أبنائهم للالتحاق بهيئة الشرطة، حيث يتم إعدادهم وتأهيلهم ليكونوا حمـاة أمـن مـصـر فـى المستقبل القريـب مـع زملاءهم من رجال القوات المسلحة البواسل.