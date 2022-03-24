عاجل.. السيسى عن مشكلة الباعة الجائلين: لو مشيناهم من غير حل هياكلوا إزاى؟

جدة - نرمين السيد - وأوضح الرئيس: "علشان أحل مسالة الباعة الجائلين فى القاهرة عاوز محلات كتيرة وبأسعار معقولة علشان الناس تقف فيها، لو مشيناهم بعيد والناس دى تاكل إزاى؟".

وأضاف السيسى: "أنا فى النهاية لو قلت الـ 2 مليون ملهومش مكان ويلا إمشوا من هنا ده مينفعش، محدش ينفع يعمل كدة ويحل المسالة بإن الأمن يتصرف لا، إحنا نتصرف، أنا كمحافظ أتصرف أشوف أماكن فاضية وأجهزها محلات وبسعر مناسب وأجيب الناس دى تقف فيها وأرقيها وأطورها.. دول أهلنا".

وأضاف الرئيس السيسى: "كنا بنطور طريق مصر الإسكندرية الصحراوى، جه المسؤولين ياخدوا منى تصديق على إخلاء الباعة الجائلين قولتلهم اعملوا محلات وخد الناس دى وحطها فى محلات وهتلاقيهم موجودين دلوقتى".

وشدد الرئيس: "لازم نرقى نفسنا ونغير حياة الناس بفكر، لكن الأول منجيش نقول هنوديها فين؟ طيب الناس دى تروح بيوتها إزاى؟، هو إحنا عاوزين نحل المسألة كدة؟، نغسل إيدينا بسرعة؟، لأ لازم نبذل جهد ونشقى كمسؤولين ومحافظ".

وأكد الرئيس السيسى: "عملت تحت الكبارى محلات علشان أزود حجم المعروض وبدل الكوبرى تحت منه مش لطيف بقى شكله لطيف وأقعد حد فيه، ناس تاكل عيش، ده مش قصور من الدولة لكنها حالة فكرنا إزاى نحلها؟، كلنا قلبنا على قلب بعض والغلبان فى رقبتى ورقبتك، ولو مكوناش كدة ربنا هيحاسبنا، إزاى النهاردة عندى 2 مليون بائع جائل يعنى 2 مليون أسرة؟".