/687926/شيكابالا-يواصل-تدريباته-التأهيلية-في-مران-الزمالك

واصل شيكابالا تدريباته التأهيلية على هامش مران الفريق الأول لكرة القدم، بمقر النادي في ميت عقبة.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وأدى شيكابالا تدريبات تأهيلية في صالة "الجيمانزيوم" تحت إشراف عمرو المطراوي بجانب يوسف أسامة نبيه الذي خضع لتدريبات تأهيلية بجانب شيكابالا.

تدريبات الزمالك

ويستعد الزمالك لمواجهة ساجرادا الأنجولي، ضمن مباريات الجولة الأخيرة من دور المجموعات بدوري ابطال أفريقيا، وودع الفريق البطولة بشكل رسمي بعد الجولة الرابعة بالهزيمة من الوداد.

كما نجح الوداد وبترو أتليتكوفي التأهل بشكل رسمي بعد نهاية الجولة الرابعة.

ميدو يتحدث عن تعيين عمرو زكي بقطاع الناشئين بالزمالك

تحدث أحمد حسام ميدو نجم الزمالك ومنتخب مصر السابق، حول ما حدث مع عمرو زكي اليوم بنادي الزمالك بعد استلامه مهام عمله كنائب رئيس قطاع الناشئين.

وقال ميدو في تصريحات تليفزيونية على قناة المحور ببرنامج "الريمونتادا": "مجلس إدارة الزمالك برئاسة مرتضى منصور، لم يتردد لحظة في إسناد منصب لعمرو زكي داخل النادي".

وأضاف: "يجب أن يكون هناك توعية عن الأمراض النفسية التي يتعرض لها اللاعبين بعد الاعتزال، لأن في لاعيبة كتير بيتعرضوا لحالة نفسية ودا كنا بنشوفه كتير".

وعن مباراة الأهلي والهلال قال: "من غير المنطقي أن يتم تطبيق الفار بشكل استثنائي في مباراة الأهلي والهلال، كما طلب الفريق السوداني أن يكون هناك تقنية الفيديو باللقاء".

واشار: "محمد بركات وحازم إمام لهما دوراً هاماً في دعوة أساطير كرة القدم المصرية لمباراة السنغال، وهو شئ جيد وإيجابي أن يتم دعوة أساطير الكرة المصرية لحضور اللقاء الهام أمام السنغال".

عبر الفنان هاني شاكر على مدى حزنه على خروج الزمالك من بطولة إفريقيا، وتضارب التصريحات من قبل الإعلام وظهورعضو الزمالك في مختلف السوائل وتعدد أحاديثه.

وجاء ذلك خلال برنامج "في الجول" مقدمه أحمد جمال على قناة الحدث، والذي هاجم فيه مجلس إدارة الزمالك بعد العديد من تضارب التصريحات من قبل الرئيس مرتضى منصور.

وقال هاني شاكر: "احنا مش هنضحك على بعض..الزمالك خرج من بطولة إفريقيا".

وواصل: "بتضارب الآراء والكلام، ومتفهمش النادي فيه فلوس والنادي في مشاكل ولا لا".

وأضاف: "متعرفش الخزنة فيها مليون جنيه ولا 500 مليون جنيه، والسيد العضو اللي خارج يتكلم في الإعلام ويقولك احنا اتعاقدنا مع مين ومعرفش ايه".