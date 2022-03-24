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/687925/شباب-وأعضاء-مستقبل-وطن-يوزعون-هدية-الرئيس-بمناسبة-شهر-رمضان-ومواجهة-جشع-التجارصور
انتشر شباب وأعضاء حزب مستقبل وطن بمحافظات الجمهورية لتوزيع «هدية الرئيس» لمختلف الأسر المصرية بمناسبة قدوم شهر رمضان، ودعما للمواطنين فى ضوء تحديات الأسعار وإرتفاعها خلال الفترة الأخيرة نتيجة التحديات العالمية.
دوت الخليج
ويقوم شباب وأعضاء الحزب من خلال فرق العمل بكل أمانة من أمانات المحافظات بتوزيع الـ"كراتين " التى تضم مواد غذائية بمناسبة شهر رمضان الكريم ، والسلع الغذائية التي يتم توزيعها تأتي كهدية من الرئيس عبد الفتاح السيسي وهي موجه بشكل خاص للاسر الفقيرة في القرى ومحافظات الجمهورية.
توزيع الكراتين كهدية من الرئيس يصاحبه جهود أخرى من حزب مستقبل وطن بكافة القرى والمراكز والمحافظات من خلال إقامة معارض المواد الغذائية واللحوم والمجمدات والسلع الرمضانية بأسعار مخفضة، استعداداً لشهر رمضان المبارك ودعم ومساندة الدولة ضد جشع التجار.
شباب وأعضاء مستقبل وطن يوزعون هدية الرئيس بمناسبة شهر رمضان ومواجهة جشع التجار«صور»
يشار إلى أن محافظات الجمهورية تشهد خلال الفترة الأخيرة جهود ميدانية عديد من جانب حزب مستقبل وطن متمثلة فى العديد من الأنشطة والفعاليات الخدمية للأعضاء والمواطنين، في إطار خطة الحزب لمشاركة الدولة فى تقديم كافة وسائل العون للمواطن ومحاربة الغلاء.
وتضم الأنشطة أيضا تكريم الأمهات المثاليات والشهداء والعاملات، وتوفير سيارات متنقلة وثابتة لتجوب القري والنجوع بالمراكز، وندوات توعوية عن الابتزاز الإلكتروني، وتوزيع كراتين المواد الغذائية علي الأسر الأكثر احتياجاً، وإقامة معارض المواد الغذائية واللحوم والمجمدات والسلع الرمضانية بأسعار مخفضة، استعداداً لشهر رمضان المبارك ودعم ومساندة الدولة ضد جشع التجار، وقوافل طبية للكشف عن أمراض الكبد الدهني بالمجان، وقوافل طبية حول تنظيم الأسرة، وفعاليات مسابقة أوائل الطلبة، وتكريم الفائزين للمراحل الابتدائية والاعدادية والثانوية.
المواطن المصرى يلمس بدقة الدور المجتمعى لحزب مستقبل وطن حيث دائما ما يكون الحزب بجانب المواطنون فى كل المناسبات والتحديات الفعاليات وتكون له المبادرات الميدانية وهو الأمر الذى أقره حزب مستقبل وطن بشكل جديد ومختلف على الحياة السياسية المصرية بعدما كان فى الماضى الأحزاب ليس لها وجود فى الشارع بشكل حقيقى، وجراء هذا الدور المجتمعى الهام لحزب مستقبل وطن يلقى الحزب تقدير وتأييد المواطن بمختلف المحافظات وحاز على الأغلبية البرلمانية بالفصل التشريعى الجارى لمجلسى النواب والشيوخ.
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