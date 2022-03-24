/687924/النائب-سامي-نصر-الله-المرأة-المصرية-حصلت-على-حقوق-سياسية-وتشريعية-وقضائية-واسعة-في-عهد-السيسي

قال النائب سامي نصر الله، عضو مجلس النواب، إن المكاسب التي حصلت عليها المرأة المصرية في السنوات الماضية، تعود في الأساس لإيمان القيادة السياسية ممثلة في الرئيس السيسي بدورها ودعمها ومساندتها للوطن وتحملها برنامج الاصلاح الإقتصادي قبل سنوات.

دوت الخليج

برلماني: المرأة المصرية حصلت على حقوق سياسية وتشريعية وقضائية واسعة في عهد السيسي

ونوه نصر الله، في تصريحات له اليوم، بتصريحات الرئيس السيسي خلال احتفالية المرأة المصرية وقوله إن المرأة كانت سببا كبيرًا وأصيلا لحالة النجاح التي يعيشها الوطن ومحركة للأحداث، مشيرا إلى أن الرئيس وجه بالعديد من الإصلاحات والتشريعات والقوانين لتعزيز مكانة المرأة وتمكينها وحمايتها، عرفانا واعترافا بدورها الأصيل في بناء المجتمع.

وتابع عضو مجلس النواب: من ضمن هذه التوجيهات، تحديد إطار داعم لتمكين المرأة في سوق العمل وتحفيز التمييز الحكومي، والعمل على رفع الوعى لدى الإناث، ومواجهة جميع أشكال التحرش والعنف والمضايقات، والاستغلال وإساءة استغلال السلطة في أماكن العمل، والعمل على حماية المرأة من الايذاء البدني، داخل نطاق الأسرة صونا لكرامتها وكيانها ومكانتها وغيرها من الإجراءات.

واختتم النائب النائب سامي نصر الله، بالتأكيد على أن المرأة في عهد السيسي تعيش مكانة جيدة وغير مسبوقة، وتتحصل على حقوق سياسية وتشريعية وقضائية واسعة، لم تتحقق في أي عصر سابق وتخطو بالوطن للمستقبل.

يذكر ان السيدة انتصار السيسي، قرينة رئيس الجمهورية، قالت عبر صفحتها الرسمية على فيسبوك، “بكل فخر واعتزاز وتقدير وامتنان ؛ شرفت بحضور حفل تكريم المرأة المصرية والأم المثالية 2022، وقد توقفت طويلاا أمام النماذج الملهمة التي شرفتنا جميعا في الحف وتم تكريمهن، إن سيرتهن وتجاربهن أثبتت أن المرأة المصرية مفتاح الحياة حقًا، فقد تحدين الصعاب، وواجهن المستحيل، وقهرن كل الظروف، خدمة لأبنائهن ووطنهن”. وأشارت قرينتة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، أن حفل تكريم المرأة المصرية والأم المثالية، جاء في وقت نواجه فيه أزمة عالمية شديدة ألقت بظلالها على العالم أجمع ، لكن المرأة المصرية، وكما عودتنا، قادرة على العبور بأسرتها إلى بر الأمان”، مختتمة “تحياتي واحترامي لكل سيدة مصرية هي السند لبيتها وبلدها”.