سارة عبد الرحمن تكشف تفاصيلها الحياتية في Comedy Set

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ظهرت الفنانة سارة عبد الرحمن تقدم حفلة Comedy Set في Room Art Space بالقاهرة الجديدة في إطار دعمها للمرأة بمجال الفن، وتسليط الضوء على الكوميديا النسائية.

دوت الخليج ترصد مشاركة سارة عبد الرحمن في comedy set

سارة عبد الرحمن comedy set

روت الفنانة سارة عبد الرحمن الكثير من تفاصيلها الحياتية خلال تقديمها للحفل في إطار كوميدي، ومنها علاقات الحب، ونظرة الرجل للمرأة في المجتمع وغيرها.

يشار أن سارة عبد الرحمن تعتبر واحدة من مؤسسي Comedy Set، مع نجمات الستاند آب كوميدي وهن ريم نبيل، بيرناديت، ونها كات و اللاتي شاركن في الحفل بجانب رحمة زين، غادة صلاح، سلمى النجار.

أعمال سارة عبد الرحمن

وكانت قد انطلقت أول أمس حفلة للـ comedy set ومن المقرر أن يستكمل حفلاته في نطاق الجمهورية.

ومن ناحية أخرى، على المستوى الدرامي تشارك الفنانة سارة عبد الرحمن ضمن موسم مسلسلات شهر رمضان 2022 بأكثر من عمل.

وتظهر الفنانة ضمن أحداث مسلسل المشوار للمخرج محمد ياسين مع الفنان محمد رمضان والفنانة دينا الشربيني.

وانضمت الفنانة أيضًا لأبطال مسلسل " suits بالعربي" للفنان آسر ياسين وأحمدداود والمقرر عرضه ضمن السباق الرمضاني 2022 عبر شاشة قناة cbc الفضائية.

ويعد مسلسل"suits بالعربي" هو النسخة العربية من المسلسل الأمريكى "suits" الذى تم عرضه عام 2011، والمسلسل من سيناريو وحوار محمد حفظي وياسر عبد المجيد والإخراج لـ عصام عبد الحميد، ويشارك آسر ياسين، وأحمد داود، في البطولة عدد من النجوم مثل ريم مصطفى، تارا عماد، محمد شاهين، مصطفى درويش وصبا مبارك، أسماء جلال، وآخرين.

مسلسلات شهر رمضان 2022

كما نافست سارة بالفيلم الوثائقي الذي يحمل اسم Deliverance: A Women’s Revolt، والفيلم القصير 1+1، ضمن فعاليات الدورة السادسة من مهرجان أسوان لأفلام المرأة.

وحصد الفيلم جائزة أفضل فيلم وثائقي قصير ضمن منافساته بمهرجان طوكيو السينمائي الدولي للأفلام القصيرة.

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وكانت آخر أعمال سارة عبد الرحمن، حكاية تقلها دهب ضمن حكايات الموسم الثاني من مسلسل إلا أنا الذي عرض عبر شاشة قناة dmc الفضائية والذي جسدت فيه قصة لاعبة التايكوندو هداية ملاك.