والد محمد النني يكشف تفاصيل حديثة مع محمد صلاح من معسكر المنتخب استعداداً لمواجهة السنغال

/687917/والد-محمد-النني-يكشف-تفاصيل-حديثة-مع-محمد-صلاح-من-معسكر-المنتخب-استعدادا-لمواجهة-السنغال

كشف ناصر النني والد الدولي المصري محمد النني لاعب خط وسط المنتخب الوطني، وفريق آرسنال الإنجليزي، عن توقعاته وتفاصيل حديفه وتواصله مع النني وصلاح في معسكر المنتخب.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

يلتقي المنتخب الوطني مع نظيره السنغالي، الجمعة المقبله في الساعة التاسعة والنصف مساء، في لقاء يجمع بين الطرفين في ذهاب الدور النهائي من تصفيات كأس العالم 2022 قطر.

والد محمد النني

وقال ناصر النني والدة محمد في تصريحات خاصة لـ دوت الخليج: "بإذن الله الفوز لمصر واللي هيسجل محمد صلاح أو النني أو تريزيجيه، ونتيجة المباراة الجمعة واحد صفر للفراعنة".

وواصل: "تواصلت مع النني أمس في الـ 11 مساء، وكلمت صلاح، وعندي حماس وشجعتهم، وحلم المصريين كلهم التأهل لكأس العالم".

وأضاف: "هنكسب هنا واحد صفر، ولما نروح السنغال محمد صلاح هيسجل هدف، والجون ده اللي هيصعدنا بإذن الله".

تفاصيل حديث والد محمد النني مع محمد صلاح

وزاد كاشف عن حديث محمد صلاح معه أمس: "الماتش دا بتاعنا وهينقلنا في حته تانيه.. والكل هيقدم أداء قوي أمام السنغال ونحقق الفوز".

وأشار: "الثنائي في مكالمتهم معاي أمس.. كانت تمتلك وعد بالفوز على السنغال والتأهل لكأس العالم".

وأردف: "الفريق كله في تركيز عالي استعداداً للسنغال، في التمرين والتعامل والحب اللي بين لاعبي المنتخب، هيعملوا حاجه في الماتشين الجايين، وهيثبتوا للكل أنهم الجيل الأجدر والأحق في الفوز".

مواجهة مصر والسنغال بتصفيات كأس العالم

وواصل: "السنغال فريق قوي، ومنتخب مصر برضو فريق قوي، احنا الفراعنة.. احنا التاريخ.. احنا أمم إفريقيا أخدناها كام مره".

وزاد: "دلوقتي مصر عندها محمد صلاح والنني وشوف بيلعبو فين دلوقتي، في احسن أندية العالم، والأرسنال دا بيشجعه ملكة إنجلترا، ومحمد صلاح الناس أسلمت بسببه، وشوفي تريزيجيه بيعمل ايه في أوروبا".

وأضاف: "محمد صلاح أفضل لاعب في العالم، وصلاح والسولية والنني، كانوا بيباتوا على سرير واحد، وكل لاعبي منتخب مصر بيقولولي ياعمي دا انا اللي مربيهم".

وأشار: "محمد صلاح لو قاعد في الضلمه وقولتيله مين ينورلك المكان، هيقول النني والكل عارف بكده، واترجيت النني علشان أكلم صلاح ودا ابني التاني".