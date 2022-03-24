نتائج مباريات تصفيات أسيا المؤهلة لكاس العالم.. شغب جماهيري في فوز سوريا على لبنان

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اُقيمت عدة مباريات من تصفيات أسيا المؤهلة لكأس العالم، ضمن مباريات الجولة الأخيرة من المجموعة.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

اللقاء الأول فاز منتخب اليابان على نظيره أستراليا بنتيجة 2/0، ليستمر في تفوقع الكبير على فرق المجموعة بعد ضمان تأهله بحصده 21 نقطة يتصدر بهما المركز الأول.

وحققت كوريا الحنوبية الفوز على إيران بنتيجة 2/0، بعدما ضمن الثنائي التأهل ليصبح الاول رصيده 23 نقطة، وإيران بالمركز الثاني بـ22 من النقاط.

وفازت عمان على فيتنام بهدف نظيف، في لقاء تحصيل حاصل بعدما أبتعد الثنائي بشكل رسمي عن مراكز التأهل أو الملحق.

وحقق منتخب سوريا فوز كبير على لبنان بثلاثية نظيفة، في لقاء شهد شغب جماهيري كبير من من الجماهير اللبنانية والتعدي على حكم الراية، وكانت المواجهة مشتعلة لأهميتها نحو تأهل أحدهم إلى الملحق خاصة لبنان.

رسمياً.. السعودية تتأهل إلى كأس العالم 2022

تأهل منتخب السعودي إلي كأس العالم بقطر 2022، وذلك بعدا حقق الفوز على نظيره الصين في المباراة التي إقيمة اليوم الخميس.

وأنتهت مباراة السعودية ضد الصين بنتيجة 2-3 لصالح الأخضر، حيث تأهل إلي كاس العالم بقطر، وذلك بعض النظر عن المباراة الأخيره.

الجدير بالذكر أن حقق المنتخب السعودي الفوز فى 6 مباريات وتعادل فى واحده وخسر واحده، ويتصدر حالياً المجموعة برصيد 19 نقطة بفارق نقطة واحدة عن نظيره الياباني صاحب المركز الثاني، ويعتبر المنتخب السعودي أكتر المنتخابات مشاركة فى كأس العالم فى 6 مرات ‏اكثر منتخب عربي مشاركة في المونديال عبر التاريخ.

المنتخبات المتأهلة لكأس العالم 2022 حتى الآن

-قطر من قارة آسيا (مستضيف البطولة)

- السعودية من آسيا

- كوريا الجنوبية من آسيا

- إيران من آسيا

-اليابان من آسيا

- ألمانيا من قارة أوروبا.

- الدنمار من قارة أوروبا.

- فرنسا من قارة أوروبا

- بلجيكا من قارة أوروبا

- أوكرانيا من قارة أوروبا

- إسبانيا من قارة أوروبا

- إنجلترا من قارة أوروبا

- صربيا من قارة أوروبا

- سويسرا من قارة أوروبا

- هولندا من قارة أوروبا

- البرازيل من قارة أمريكا الجنوبية

-الأرجنتين من قارة أمريكا الجنوبية