رحاب حسين تتعرض لحادث سير مروع.. «صور»

تعرضت الفنانة رحاب حسين، اليوم الخميس، لحادث سير مروع نتج عنه تحطم سيارتها لكنها نجت من الموت بأعجوبة.

دوت الخليج يرصد تفاصيل تعرض الفنان رحاب حسين زوجة الممثل الكوميدي أحمد سعد لحادث سير مروع.

زوج رحاب حسين يعلن تعرضها لحادث سير مفجع

وأعلن نبأ الحادثة، زوجها الفنان أحمد سعد من خلال حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، حيث نشر عدة صور من الحادث والتي ظهرت فيه السيارة محطمة، وعلق عليها قائلًا: "الحمد لله قدر الله وما شاء فعل.. رحاب زوجتي عملت حادثة كبيرة، الحمدلله هي بخير".

أحمد سعد يخوض الماراثون الرمضاني 2022 بمسلسل «دنيا تانية»

على الصعيد الآخر، يشارك الفنان أحمد سعد في السباق الرمضاني 2022 بمسلسل «دنيا تانية»، بطولة ليلى علوي، و مجدي كامل، ووفاء صادق، ومي سليم، وأشرف زكي، وفراس سعيد، سيناريو وحوار عمرو مؤمن وإبراهيم الصباغ، وإشراف على الكتابة أمين جمال، ومن إخراج أحمد عبد العال.

قصة مسلسل «دنيا تانية»

وتدور الأحداث بعد صدمة شديدة عانت منها دنيا سالم، التي تجسد شخصيتها ليلى علوي، حين فقدت ابنها غرقا في حمام السباحة، وفقد ابنها الثاني زياد النطق من الصدمة. تتجه لخلع زوجها الفاسد بدر الذي اتهمها بالإهمال، وتحتار بعدها في الحب بين صفوت وسعيد في إطار كوميدي. ويمروا بتحديات سويا ضد رؤساء المدرسة وبدر زوجها.

تتر مسلسل «دنيا تانية»

وتغني تتر مسلسل "دنيا تانية" الفنانة شيرين وجدي بعد غياب 16 عام وهو من ألحان عمرو مصطفى، توزيع وجدي الفوي، وكلمات مصطفى ناصر، الذي كتب لشيرين وجدي أغنية ثانية داخل المسلسل.

السيرة الذاتية للفنانة رحاب حسين

الجدير بالذكر أن الفنانة رحاب حسين زوجة أحمد سعد، هي ممثلة مصرية كانت بداياتها الفنية عام 2006 في مسلسل "قضية نسب"، ومن ثم تألق في "دموع القمر" عام 2008، "بابا نور" عام 2010، "سيدنا السيد" عام 2012، "قلوب" عام 2014، "حكايات بنات" عام 2017، "خيانة عهد" عام 2020.

ومن أفلامها السينمائية: "عسل أسود" عام 2010، كما كان لها دور في مسرحية "تياترو مصر" عام 2014.