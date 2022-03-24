نشرة أخبار الفن: وفاة المطرب عصام خطاب.. ميريام فارس تستعد لطرح أغنية «زهرة 2» بفستان بدون بطانة.. عمرو الليثي يكشف تطورات حالة سمير صبري الصحية

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شهدت الساحة الفنية اليوم الخميس الموافق24 من شهر مارس الجاري، العديد من الأحداث الهامة واللافتة للإنتباه، كما حلت عليه عدد من الأحداث المأساوية التي سيرصدها لكم موقع دوت الخليج خلال السطور التالية.

وفاة المطرب عصام خطاب

أعلن نقيب المهن الموسيقية الأستاذ هاني شاكرعن وفاة المطرب عصام خطاب عضو مجلس نقابة الأسكندرية، وقد توفي عصام خطاب عن عمر يناهز 37 عامًا، وقد كتب هاني شاكر في تغريدة له عبر حسابه الرسمي بموقع التدوينات “تويتر”: البقاء لله.. بمزيد من الأسي أنعي المرحوم المطرب عصام خطاب عضو مجلس نقابة الإسكندريه، داعيًا الله أن يتغمده بواسع رحمته ومغفرته، وللجمعية العمومية العزاء، ولأهله وأسرته الصبر والسلوان.

ميريام فارس تستعد لطرح أغنية «زهرة 2»

تستعد الفنانة ميريام فارس لطرح الجزء الثاني من الإعلان الشهير «زهرة» خلال الموسم الرمضان المقبل 2022 وذلك بعدما أن حققت الأغنية نجاح كبير في الموسم الرمضاني الماضي وكانت بالتعاون مع آسر ياسين، وشاركت ميريام فارس متابعيها صورة من كواليس تصوير الإعلان وذلك عبر الشخصي بموقع تبادل الصور والفيدوهات الشهير “إنستجرام” واليت ظهرت ميريام خلالها مرتدية فستان باللون الأحمر وكان شفاف دون بطانة أسفله.

وكتبت ميريام على الصورة: مستعدين لتشوفوا وتسمعوا الجزء الثاني من زهرة برمضان ٢٠٢٢؟ برأيكم مين حيغني معي هالمرّة؟، وتفاعل الجمهور مع الصور بشكل كبير، كما سادت حالة من الفرحة نظرًا لأن الأغنية في أذهان الجميع.

عمرو الليثي يكشف تطورات حالة سمير صبري الصحية

زار اليوم الإعلامي عمرو الليثي الفنان سمير صبري في المستشفى المتواجد بها، ونشر صورة تجمعه به عبر حسابه الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير اسنتجرام، وطمئن الجمهور على الحالة الصحية له، ونشر عمرو الليثي صورة تجمعه بسمير صبري عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير انستجرام، وعلق عليها كاتبًا: الحمد لله اطمنت علي استاذنا الفنان الكبير سميرصبري اثناء زيارتي له في مستشفي المعادي العسكري و اشاد بما يلاقيه من اهتمام بالغ من رعايه طبيه اسال الله ان يمن عليه بالشفاء العاجل.

منة فضالي تثير الجدل بصورة مع مطرب شهير

نشرت الفنانة منة فضالي صورة في أحدث ظهور لها عبر موقع تبادل الصور والفيدوهات الشهير انستجرام، وقد ظهرت منة في هذه الصورة من إحدى الحفلات وكانت برفقة المطرب سعد رمضان واعتمدت إطلالة مميزة خطفت أنظار متابعيها.