/687909/وكيل-صحة-النواب-من-الأقصر-السيسي-هو-الملاك-الحارث-للفقراء-في-مصر

أكد النائب محمد الوحش، وكيل لجنة الصحة بمجلس النواب، على تقديره لأداء ودور محافظ الأقصر، مشيرا إلى أن محافظة الأقصر دائما ما تكون محظوظة بمحافظيها بداية من اللواء سمير فرج، والذى جاءلها وهى مدينة ذات طابع خاص وحولها لمحافظة،وأهلها لهم حق فلا رقابنا من المنظومة الصحية والتى دائما ما يؤكد عليها الرئيس السيسى كما جاء بالدستور بحق المواطن المصرى فى رعاية صحية شاملة والرئيس السيسى فى أكثر من مناسبة يكون هو الملاك الحارث للفقراء فى مصر وخاصة فى الرعاية الصحية وهذا أمر متمثل فى التأمين الصحى الشامل والذى ظل فى أدراج الدولة نحو 35سنة ولم يجرأ على تنفيذه فى مصر إلا الرئيس عبد الفتاح السيسى وساعد على إظهار هذا المشروع للنور.

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النائب محمد الوحش من الأقصر :السيسي هو الملاك الحارث للفقراء في مصر

وأكد على أن رضا المواطن أساس هام فى المنظومة الصحية، مشيدا بجهود البنية التحتية الصحية بمحافظة الأقصر موجها الشكر للأجهزة المعنية الصحية فى الأقصر، مؤكدا على أنه خلال الزيارة تفقد عدد من الأماكن الصحية ولمسنا جهود مختلفة فى الشارع الأقصرى.

ويضم الوفد البرلماني الدكتور أشرف حاتم رئيس لجنة الصحة بمجلس النواب، وكلا من الدكتور محمد الوحش والدكتور محمود حمدي أحمد أبو الخير وكيلا اللجنة، والدكتور کریم بدر أمين سر اللجنة، والدكتورة سهير عبدالحمید، والدكتورة عبلة الألفي والدكتورة إيناس عبد الحليم و الدكتورة راوية مختار الدكتورة ايرين سعد و الدكتور محمود عزب.

هذا وتفقد الوفد عدد من المستشفيات في مختلف المراكز بمحافظة الاقصر، للوقوف علي اعمال تطوير بعض المستشفيات، حيث تستمر الزيارة الميدانية للوفد البرلماني ٣ ايام يتفقد خلالها الوفد مبني الهيئات وزيارة مستشفى الكرنك بالأقصر و تفقد أعمال التطوير المستشفى الأقصر الدولي ومجمع الأقصرالدولي و بندر الأقصر، مركز طب الأسرة الجديد.