رئيس صحة النواب من الأقصر: نتابع محافظات التأمين الصحى الشامل حتى الآن..وهدفنا رضا المواطن«صور وفيديو»

/687906/رئيس-صحة-النواب-من-الأقصر-نتابع-محافظات-التأمين-الصحى-الشامل-حتى-الآنوهدفنا-رضا-المواطنصور-وفيديو

من ناحيته عبر د. أشرف حاتم، رئيس لجنة الصحة بمجلس النواب، عن تقديره الكامل لمحافظ الأقصر، والتأكيد على أن أعضاء اللجنة كان لديهم حرص كامل بشأن زيارة المحافظة والوقوف على تطورات الأوضاع بشأن منظومة التأمين الصحى الشامل، مؤكدًا على أن المحافظة حظها أفضل بكثير صحيا عن محافظات القناه ودائما ما كانت محل إهتمام من القيادة السياسية، ومن ثم نحن أمام بنية تحتية صحية متطورة.

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رئيس صحة النواب من الأقصر: نتابع محافظات التأمين الصحى الشامل حتى الآن ..وهدفنا رضا المواطن

ولفت رئيس لجنة الصحة بمجلس النواب، إلى أن زيارة اللجنة تستهدف الوقوف على تطورات الأوضاع بالمحافظة على مستوى ملف التأمين الصحى الشامل، إضافة إلى إعداد تقرير متكامل بشأن الأعمال القائمة وآليات إنجازها وتطويرها وصور القصور أيضا لتفادى كل شيئ، فضلا عن وضع هذا التقرير أمام كافة الجهات المعنية حتى يتم التطبيق على أرض الواقع وهو ما سبق عمله فى زيارة محافظة بورسعيد.

وأكد رئيس صحة النواب، على أن محافظات المرحلة الأولى فى التأمين الصحى الشامل هى تجارب لكل شيئ وتفادى كل الملاحظات التى من شأنها تعجيل الأوضاع للأفضل والتحسين للأفضل والهدف الأساسى هو رضا المواطن وجميعا نعمل فى سفينة واحده وهدفنا منظومة صحية متكاملة وتقدم خدمة أفضل للمواطن.

ويضم الوفد البرلماني الدكتور أشرف حاتم رئيس لجنة الصحة بمجلس النواب، وكلا من الدكتور محمد الوحش والدكتور محمود حمدي أحمد أبو الخير وكيلا اللجنة، والدكتور کریم بدر أمين سر اللجنة، والدكتورة سهير عبدالحمید، والدكتورة عبلة الألفي والدكتورة إيناس عبد الحليم و الدكتورة راوية مختار الدكتورة ايرين سعد و الدكتور محمود عزب.

هذا وتفقد الوفد عدد من المستشفيات في مختلف المراكز بمحافظة الاقصر، للوقوف علي اعمال تطوير بعض المستشفيات، حيث تستمر الزيارة الميدانية للوفد البرلماني ٣ ايام يتفقد خلالها الوفد مبني الهيئات وزيارة مستشفى الكرنك بالأقصر و تفقد أعمال التطوير المستشفى الأقصر الدولي ومجمع الأقصرالدولي و بندر الأقصر، مركز طب الأسرة الجديد.