محافظ الأقصر لوفد صحة النواب:نعانى من عجز الأطباء زى مصر كلها«صور وفيديو»

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استقبل المستشار مصطفى ألهم، محافظ الأقصر، وفد لجنة الصحة بمجلس النواب، برئاسة النائب الدكتور أشرف حاتم، وذلك فى ضوء زيارة اللجنة للمحافظة، حيث أكد المحافظ على أن محافظة الأقصر هى ثانى المحافظات التى يتم تطبيق فيها التأمين الصحى الشامل، والأوضاع بها أفضل وأحسن بكثير من المحافظة الأولى التى تم تطبيق فيها التأمين الصحى وهى محافظة بورسعيد.

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محافظ الأقصر لوفد صحة النواب:عندنا المستشفيات ٧نجوم ومشكلتنا في نقص الأطباء ومهمتنا إرضاء المواطن

وأكد على أن الأوضاع أفضل بسبب ما تحتويه من بنية تحتية متطورة، وتوفير كافة الموارد المالية المطلوبة لعملية التطوير حيث تم صرف نحو 14مليار جنيه من عام 2014حتى 2021 كما أن أوضاع المستشفيات بالمحافظة نعتبرها 7نجوم وليس 5نجوم ويوجد 59وحدة ومركز طبى يتم تطويرهم لخدمة التأمين الصحى الشامل .

ولفت محافظ الأقصر إلى أن المحافظة بها جميع التخصصات أيضا ولكن الإشكالية فى عجز الأطباء والتمريض، ونتعاون مع جميع الجهات المعنية بمنظومة الصحة ومواكبة ميدانية لكل الطلبات، مشيرا إلى أن مهمتهم الأساسية هو رضا المواطن فى الأقصر، ومعالجة كافة صور القصور على كافة المستويات وجميعا مشتركين فى المسئولية، وسنرى النجاح بشكل كامل عندما يكون أمام كل مريض السرير الخاص به والطبيب المعالج أيضا .

ويضم الوفد البرلماني الدكتور أشرف حاتم رئيس لجنة الصحة بمجلس النواب، وكلا من الدكتور محمد الوحش والدكتور محمود حمدي أحمد أبو الخير وكيلا اللجنة، والدكتور کریم بدر أمين سر اللجنة، والدكتورة سهير عبدالحمید، والدكتورة عبلة الألفي والدكتورة إيناس عبد الحليم و الدكتورة راوية مختار الدكتورة ايرين سعد و الدكتور محمود عزب.

هذا وتفقد الوفد عدد من المستشفيات في مختلف المراكز بمحافظة الاقصر، للوقوف علي اعمال تطوير بعض المستشفيات، حيث تستمر الزيارة الميدانية للوفد البرلماني ٣ ايام يتفقد خلالها الوفد مبني الهيئات وزيارة مستشفى الكرنك بالأقصر و تفقد أعمال التطوير المستشفى الأقصر الدولي ومجمع الأقصرالدولي و بندر الأقصر، مركز طب الأسرة الجديد.