محامية سيد رجب تدعمه في أزمته مع طليقته:«ياما دقت على رأسنا طبول»

/687900/محامية-سيد-رجب-تدعمه-في-أزمته-مع-طليقتهياما-دقت-على-رأسنا-طبول

حرصت أميرة محمود محامية الفنان القدير سيد رجب على دعمه في أزمته مع طليقته الأجنبية، مؤكده على أنه يتعرض للظلم ورغم ذلك يلتزم الصمت احترامًا للقضاء المصري.

دوت الخليج يرصد دعم محامية سيد رجب له في أزمته مع طليقته.

محامية سيد رجب تدافع عنه

كتبت محامية سيد رجب عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: "كلمتين نفسي اقولهم من امبارح .. سيد رجب ، قبل مايكون الفنان المحترم سيد رجب ، هو صديق العمر وعشرة الايام الصعبه من ١٩٧٦ ولغايه النهاردة ، هو ابن البلد الجدع البسيط ابن الناس المصريين الطيبين".

وتابعت: "وهو بالنسبة لي مش مجرد موكل محترم ولا صاحب حق ولا حاول بكل الطرق انه يحل اي خلافات متوقعه قبل ماتبتدي اصلا ، لا هو اخ و صديق غالي ومحترم واب جميل وحنون ، و"عبد الحميد" في ابو العروسة هو اللي يشبه سيد ، مش سيد اللي بيمثل دور "عبد الحميد".

مساندة محامية سيد رجب له في أزمته مع طليقته

وأضافت: "وانا لولا الملامة ، كنت اتكلمت كتير ، لكن المهنية وآدابها تفرض علينا الصمت ، وعلشان كدة انا بشكل شخصي حزينة جدا من امبارح لان الظلم وحش ، واصعب حاجة انك تقرر ماتردش ، رغم انك تملك كل الردود اللي توضح الحقيقة ، لكن تعض لسانك وتسكت لان الخلاف مطروح امام المحاكم واحتراما للقانون علينا انتظار القول الفصل واحكام المحاكم".

واختتمت محامية سيد رجب حديثها قائلة: "ماعلينا ، ياسيد يارجب ياصديقي ، اللي مابيكسرش بيقوي ، وياما ياصديقي في مشوار عمرنا مادقت علي راسنا طبول .. اشتدي ياازمة تنفرجي".

بيان رسمي من محامية سيد رجب على أزمته مع طليقته

وسبق وأن أصدرت أميرة محمود بهي الدين، محامية الفنان سيد رجب، بيان رسمي ترد من خلاله على اتهامات طليقته كيكي نيلسون.

وقالت في البيان أن ادعاءات السيدة كريستينا نلسون ديفيس، طليقة الفنان سيد رجب، غير صحيحة بالمرة وليس لها أي علاقة بالواقع.

وأضافت في البيان، أن طليقة الفنان الكبير اختارت العنوان المثير “كواليس أبو العروسة” بما تضمنه من إساءة للمسلسل واستغلالًا لنجاحه ونجاح بطله سيد رجب، الذي حظي على حب وتقدير الجمهور له.

وتابعت في البيان، أنه توجد بين موكلها وبين طليقته خصومة ونزاعات قضائية أمام المحاكم المصرية بما يمنعه من التعليق على ما قالته.

وأوضحت أن الفنان سيد رجب، يحترم العلاقة والعشرة الطويلة بينه وبين طليقته، ولا يحب أن يخوض في أمور شخصية، وبالرغم من محاولاته لحل الخلافات بطريقة ودية تجنبًا لوصولها إلى ساحات القضاء إلا أنها رفضت جميع الحلول المرضية.

وأشارت إلى أن الفنان سيد رجب، يؤكد على احترامه لجمهوره العريض، وقيمه الأسرية، واحترامه للقضاء المصري والتزامه بالخضوع لما ستنتهي إليه الأحكام في هذا الشأن.