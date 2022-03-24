/687897/صحة-الغربية-انطلاق-حملة-شلل-الأطفال-يوم-27-مارس-القادم

أعلن الدكتور عبد الناصر حميدة، وكيل وزارة الصحة بالغربيه ، اليوم الخميس، عن انطلاق الحملة القومية للتطعيم ضد شلل الأطفال بداية من 27 /3/ 2022 بمحافظة الغربية وتستمر لمدة 4 أيام علي مستوي الجمهورية بهدف رفع المناعة المجتمعية لدى جميع الأطفال من عمر يوم حتى خمس سنوات .

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وقال الدكتور عبد الناصر ، أن الحملة تستهدف تطعيم 698711 طفل بمحافظة الغربية خلال 2187 فريق ، خضعوا لدورات تدريبية لإنجاز مهام التطعيم على الوجه الأمثل، بالإضافة للفرق الإشرافية على جميع المستويات بالمديرية والإدارات الصحية والمراكز الطبية.

حملة مجانية والطعم المستخدم طعم شلل الأطفال الفموي

ومن جانبه أشار الدكتور محمود صلاح مدير إدارة الامراض المعدية الى أن الحملة مجانية والطعم المستخدم، هو طعم شلل الأطفال الفموي، حيث يتم تطعيم الطفل بنقطتين في الفم مع التأكد من البلع، لحماية الأطفال من هذا المرض شديد العدوى الذي يسبب إعاقة مدى الحياة. وتستمر الحملة لمدة ٤ أيام من ٢٧ مارس إلي ٣٠ مارس للأطفال من يوم لخمس سنوات للمصريين وغير المصريين مؤكدا علي أن يتم التطعيم من شقة إلي شقة عن طريق الفرق المتحركة بالإضافة لفرق ثابتة بالمستشفيات والوحدات والمراكز الطبية .