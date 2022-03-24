مواقيت العمل الرسمية في رمضان 2022

يتطلع العديد من المواطنين لمعرفة موعد شهر رمضان المعظم لعام 1443 هجريا، فمن المعهود ان المدة المتبقية على هذا الشهر الفضيل تكون الامور المشوقة للمسلمين اجمعين في انحاء العالم.

موعد شهر رمضان المبارك فلكيا

ويحل علينا شهر رمضان المعظم، هذا العام بعد 10 أيام بدءا من اليوم الموافق 24 مارس، حيث يحل موعده وفقا لما اكدته الدراسات والتوقعات يوم 2 ابريل

مواعيد العمل في رمضان 2022

مواعيد العمل في رمضان 2022.. يتسائل العديد من المواطنين عن معرفة مواعيد العمل في المقاهي والمدارس والمحال العامة بالاضافة الى الورش، وذلك في ضوء ما شهده رمضان الماضي من تغيرات كبيرة بشان اقرار مواعيد مختلفة وجديدة لعد ظهور جائحة كورونا وما تسببت فيه من تداعيات تتطلب التعامل بشكل مختلف به نوع من الحذر من قبل الدولة والمواطنين.

وقامت وزارة التنمية المحلية بااصدار تعليمات بشأن مواعيد فتح وغلق المحال والورش والمقاهي، حيث قامت الوزارة بتقسيم السنة لموعدين فقط، الموعد الصيفي والموعد الشتوي وتميزت مواعيد الصيف بانها تزيد ساعه بشان موعد الغلق .

ووفق ما جاء به القانون في مادته السادسة، فيكون موعد تطبيق المواعيد الصيفية بشأن غلق المحال بدءا من الجمعة الأخيرة من شهر أبريل من كل عام حتى نهاية يوم الخميس الأخير من شهر سبتمبر من كل عام.

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ووفقا للقانون فتكون المواعيد الشتوية لغلق المحال بداية من الجمعة التالية لنهاية فصل الصيف حتى الخميس السابق على الجمعة الأخيرة من أبريل، وهذا ما سيتم طبيقه في شهر رمضان بشان غلق المحال ووالورش والمقاهي.

مواعيد عمل الموظفين خلال شهر رمضان

من المقرر تخفيض عدد ساعات العمل خلال شهر رمضان المعظم، ليكون بداية العمل في بدايته بالقطاعات الحكومية من الساعه 9 صباحا وحتى 2 مساءا ، وهذا الامر غير ملزم على القطاع الخاص حيث يكون له قواعده وقوانينه.

مواعيد المدارس في رمضان

اما بالنسبة لمواعيد المدارس في رمضان فوزارة التربية والتعليم نوهت التزامها بما تم تحديده سابقا دون تغيير ، الا في الفترة المسائية ولكن الفترة الصباحية سوف يكون هناك سماح للطلاب بشان مغادرتهم في وقتهم المعتاد وابكر ان استلزم الامر.