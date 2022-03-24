/687911/استاذ-اقتصاد-برنامج-الإصلاح-الاقتصادي-جعل-الدولة-المصرية-قادرة-على-مواجهة-تلك-الأزمات

قال الدكتور عمرو سليمان، استاذ الاقتصاد السياسى، أن الاقتصاد العالمى تعرض فى العاميين الماضيين لصدمتيين اقتصاديين وهما أزمة جائحة فيروس كورونا والأزمة الروسية الأوكرانية والتى تسببت فى حدوث أزمة تضخم عاليمة يعانى منها العالم أجمع.

نجاح الدولة المصرية فى التصدى للأزمات العالمية

وأشاد الدكتور عمرو سليمان، عبر مداخلة هاتفية فى برنامج موجز الأخبار المذاع على قناة أكسترا نيوز، بتعامل الدولة المصرية مع أزمة جائحة كورونا ونجاحها فى التصدى للأثار السلبية لتلك الأزمة ، مؤكدا على أن برنامج الإ صلاح الاقتصادى الجذرى والشامل والتى اطلقته الدولة منذ عام 2016 هو الذى جعل الدولة المصرية قادرة على مواجهة تلك الأزمة والتصدى لها.

وأكد على الدولة المصرية نجحت فى ظل أزمة كورونا فى توفير كافة السلع الأساسية للمواطنين وعدم حدوث أزمة فى السلع، مضيفا أن الدولة المصرية نجحت فى تحقيق معدلات نمو موجبة بعد فترة أزمة كورونا والأغلاقات وهو الأمر الذى اشادت بيه دول العالم.

واشار الى أنه لا توجد أى أزمة فى الدولة المصرية فى ظل الأزمات العالمية ، مضيفا أنه يوجد العديد من دول العالم والدول المجاورة فى المنطقة التى أدت تلك الأزمات إلى انهيار معدلات النمو الاقتصادى لديهم وحدثت لديهم أزمة فى توافر السلع الأساسية.

وتابع أن الأزمة العالمية تسببت فى تتضاعف سعر برميل البترول ولكن لم تترجم هذه الزيادة فى سعر البنزيين للمواطنين فى مصر، مؤكدا على أن قرارات الحكومة الأخيرة هى تمثل عبء على الحكومة وعلى الموازنة، ولكن تم أتخاذها من أجل تخفيف العبء على المواطن والحفاظ على صمود الاقتصاد المصرى أمام تلك الأزمات.

رؤية القيادة السياسية فى مواجهة الأزمات العالمية

اكد على أن رؤية واستراتيجية الرئيس السيسى منذ توليه الحكم هى معالجة المشكلات من جذورها واتخاذ خطوات استباقية قبل حدوث الأزمات، مشيرا إلى أن هذه الرؤية هى التى جعلت الدولة المصرية لديها مخزون استراتيجة أمن يكفى لعدة شهور مقبلة.

أضاف أن الدولة لديها مخزون استراتيجى أمن من القمح يكفى الى نهاية هذا العام، موضحا أن السبب فى هذا الامر هو رؤية القيادة السياسية واهتمامها بإصلاح الصوامع الموجودة وزيادتها لتستوعب مخزون أكبر من القمح، لافتا الى أن الدولة لديها منظومة استراتيجية للأمن القومى المصرى سواء الغذائى أو المائى او الاقتصادى ترى المستقبل وتتعامل معه فى ضوء مجموعة من السيناريوهات