الرئيس السيسي محذرا من البناء على أراضى زراعية: لازم نخرج إلى المدن الجديدة

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إن حجم النمو الذى شهده الخمسين عاما الماضية أكبر من طاقة وكتلة مساحة الأرض المتاحة، مضيفا: "المصريين عايشين على مساحة ارض ضئيلة جدا بالنسبة لعدد السكان..حاسين ان الأرض مش سايعاكم لأننا المفروض كننا نتمدد وننمو ونعيش على كامل المليون كيلو، لكن احنا عايشين على 60 الف كيلو بس".

وأضاف الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي خلال حوار مفتوح مع طلبة كلية الشرطة: انتو ا قاعدين على الاراضى الزراعية تبنو اعليها لدرجة ان مبقاش فيه مكان للزراعة بالطريقة دي لازم نخرج في المدن الجديدة اللى بنعملها علشان نخرج كتلة سكانية كبيرة من الأماكن الموجودة.

وتابع الرئيس: "الأرض والمساكن في المنوفية غالية جدا لان حجم الطلب اكبر من المطلوب ، ومفيش ارض ونضطر نعمل على اراضى زراعية، متابعا: "القاهرة كانت مصممة تشيل 4 ملايين واللى عايش عليها ملايين من الناس.

وتابع الرئيس: "القضية الموجودة عندنا اللى لازم نفهمها كلنا ان احنا لازم نتغير ، لكن لو كلنا مصممين ان نعيش مع اهالينا هتبقا الدنيا كده وهنشتكى من الباعة الجائلين.

وسأل الرئيس الطلبة: "كم عدد الباعة الجائلين في مصر؟، فرد الرئيس أكتر من 2 مليون المفروض كان ليهم اشغال ويشتغلوا علشان عدد السكان كتير ".، معلقا: "عبارة عن بطالة وفقر وفرص عمل غير متاحة، الناس بتجيب عربية تقف بيها يجب سبعين ثمانين جنيه وخلاص والانسان ده هيعمل ايه؟.