حالة الطقس ودرجات الحرارة غدا الجمعة

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، حالة الطقس ودرجات الحرارة غدا حيث يسود طقس مائلا للبرودة نهارا شديد البرودة ليلا.

وكشفت هيئة الأرصاد الجوية عن أماكن سقوط الأمطار، حيث من المتوقع سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة على السواحل الشمالية الغربية والسواحل الشمالية الشرقية ويسود طقس غائم جزئي على كافة الأنحاء، مشمس على جنوب الصعيد.

كما حذرت هيئة الأرصاد الجوية من نشاط الرياح على كافة الأنحاء مما يزيد الإحساس ببرودة الطقس.

وقالت الهيئة: إنه من المتوقع أن يسود طقس مائلا للبروة على القاهرة الكبرى الوجه البحري نهارًا شديد البرودة ليلا.

كما توقعت أن يسود طقس مائلا للبرودة على السواحل الشمالية الغربية وعلى السواحل الشرقية، نهارا،شديد البرودة ليلا،وتضم السواحل الشمالية "مطروح والإسكندرية ودمياط والعريش ورفح".

وأشارت الهيئة إلى أنه من المتوقع أن يسود طقس دافئا على جنوب سيناء وسلاسل البحر الأحمر.

وتوقعت أيضا أن يسود طقس معتدلا على شمال الصعيد ودافئا على جنوب الصعيد نهارًا، شديد البرودة ليلا، ومحافظات الصعيد تضم "الفيوم وبني سويف والمنيا وقنا وسوهاج وأسيوط والأقصر وأسوان".

وتوضح هيئة الأرصاد المصطلحات التالية:

القاهرة الكبرى: "القاهرة، الجيزة، القليوبية".

إقليم الإسكندرية: "الإسكندرية، البحيرة، مطروح".

إقليم الدلتا: "الدقهلية، دمياط، الغربية، كفر الشيخ، المنوفية".

إقليم القناة: الإسماعيلية، بورسعيد، السويس، الشرقية، شمال سيناء، جنوب سيناء".

إقليم شمال الصعيد: "الفيوم، بني سويف، المنيا".

إقليم وسط الصعيد: "أسيوط، الوادي الجديد".

إقليم جنوب الصعيد: "سوهاج، قنا، الأقصر، أسوان، البحر الأحمر".

السواحل الشمالية: "مطروح، الإسكندرية، دمياط، العريش، رفح".

الساحل الشمالي الغربي: "مرسى مطروح، السلوم، الضبعة، سيدي عبد الرحمن، النجيلة، سيدي براني".

الساحل الشمالي الأوسط: "الإسكندرية، العلمين، مارينا، برج العرب، الحمام".

ساحل الدلتا الشمالي: "رشيد، جمصة، بلطيم، رأس البر، دمياط،عزبة البرج".

الساحل الشمالي الشرقي: "بورسعيد، العريش، رفح".

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقَّعة:

القاهرة الصغرى 10 والعظمى 18

الإسكندرية الصغرى 12 والعظمى 17

طنطا الصغرى 11 والعظمى 17

شبين الكوم الصغرى 10 والعظمى 17

دمنهور الصغرى 11 والعظمى 16

بلطيم الصغرى 10 العظمى 15

مطروح الصغرى 11 والعظمى 16

السلوم الصغرى 08 والعظمى 15

سيوة الصغرى 07 والعظمى 17

بورسعيد الصغرى 10 العظمى 17

دمياط الصغرى 10 والعظمى 16

الزقازيق الصغرى 09 والعظمى 17

المنصورة الصغرى 10 والعظمى 17

الاسماعيلية الصغرى 09 والعظمى 17

السويس الصغرى 09 والعظمى 17

العريش الصغرى 09 والعظمى 16

رفح الصغرى 08 والعظمى 15

رأس سدر الصغرى 12 والعظمى 17

نخل الصغرى 05 العظمى 16

نويبع الصغرى 13 والعظمى 17

طابا الصغرى 12 والعظمى 18

كاترين الصغرى 03 والعظمى 11

الطور الصغرى 12 والعظمى 20

شرم الشيخ الصغرى 12 والعظمى 22

الغردقة الصغرى 13 والعظمى 21

مرسى علم الصغرى 14 والعظمى 20

الفيوم الصغرى 07 والعظمى 19

بنى سويف الصغرى 07 والعظمى 18

المنيا الصغرى 07 والعظمى 19

أسيوط الصغرى 06 والعظمى 18

سوهاج الصغرى 08 والعظمى 20

قنا الصغرى 09 والعظمى 20

الأقصر الصغرى 10 والعظمى 21

أسوان الصغرى 10 والعظمى 22

أبوسمبل الصغرى 11 والعظمى 23

الوادى الجديد الصغرى 09 والعظمى 21

شلاتين الصغرى 13 والعظمى 22

أبو رماد الصغرى 14 والعظمى 23

حلايب الصغرى 15 والعظمى 21

رأس حدربة الصغرى 16 والعظمى 21