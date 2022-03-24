الملكة إليزابيث لـ سفير مصر: نقدر الرئيس السيسى ونتمنى للمصريين الازدهار

جدة - نرمين السيد - قدم السفير شريف كامل اليوم الخميس، أوراق اعتماده سفيرا لجمهورية مصر العربية لدى المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية إلى جلالة الملكة اليزابيث الثانية.





ونقل سفير مصر الجديد فى لندن تحيات الرئيس عبد الفتاح السيسى للملكة اليزابيث الثانية وتمنياته للشعب البريطانى بالتقدم والازدهار.

وقد أعربت جلالتها عن تقديرها للرئيس وتمنياتها للشعب المصرى بالمزيد من الازدهار والاستقرار.

واستعرض السفير كامل خلال المقابلة أوجه التقدم المختلفة فى مصر خلال السنوات الماضية، مؤكدا على التطلع إلى المزيد من التعاون بين البلدين خلال الفترة القادمة استغلالا للفرص الضخمة المتاحة فى مصر، وما تملكه بريطانيا من إمكانات اقتصادية وتكنولوجية وعلمية كبيرة ومتميزة.

وأشار السفير إلى أن العام الحالى يشهد انتقال رئاسة مؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ من بريطانيا إلى مصر فى نوفمبر القادم، مستعرضا التعاون والتنسيق الكبيرين القائمين بين الجانبين منذ انتهاء مؤتمر جلاسجو فى نوفمبر الماضى لقيادة جهود المجتمع الدولى للتعامل مع آثار تغير المناخ ومعالجتها.

كما أشار السفير كامل إلى ما يمثله العام الجارى من أهمية إضافية فى تاريخ علاقات البلدين بمناسبة مرور مائة عام على اكتشاف مقبرة توت عنخ آمون على يد عالم المصريات البريطانى هوارد كارتر، مضيفا أن المتحف المصرى الكبير الذى سيتم افتتاحه فى الشهور القادمة سيعرض كامل مقتنيات المقبرة ليضيف صرحا جديدا لما تقدمه مصر للعالم من حضارة وتاريخ فريد.