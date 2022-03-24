مدبولى يتابع جهود الحكومة للتحضير لاستضافة الدورة الـ27 لمؤتمر تغير المناخ

جدة - نرمين السيد - وتابع مدبولى جهود الوزارات فى التحضير للمؤتمر، المقرر انعقاده نوفمبر المقبل بمدينة شرم الشيخ، وذلك بحضور الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، وسامح شكرى، وزير الخارجية، والمهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، والدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولى، والدكتور محمد معيط، وزير المالية، واللواء محمود شعراوى، وزير التنمية المحلية، والدكتور ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، والدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والفريق كامل الوزير، وزير النقل، والطيار محمد منار، وزير الطيران المدنى، ومسئولى الوزارات والجهات المعنية، كما شارك فى الاجتماع اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، عبر تقنية الفيديو كونفرانس.

وأكد رئيس الوزراء على المتابعة الدورية لمشروعات تطوير البنية الأساسية فى مدينة شرم الشيخ، خاصة أعمال تطوير الطرق، والمطار، وخلافه، بما يضمن التجهيز الجيد لاستقبال ضيوف المؤتمر.

واستعرض وزير الخارجية نتائج المشاورات التى تمت خلال الفترة الماضية، مؤكدا أن ملف التكيف يحظى باهتمام كبير منذ القمة الماضية فى جلاسكو، كما أن هناك اتفاقا كبيرا على مستوى الدول النامية حول الدور المصرى الرائد لإنجاز التوافق المنشود، وتبنى مقاربة شاملة خلال الرئاسة المصرية تأخذ فى الاعتبار أولويات ومواقف كافة الأطراف.

كما قدم سامح شكرى خلال الاجتماع عرضا حول نتائج الجولة الآسيوية التى قام بها مؤخرا لكل من ماليزيا، وسنغافورة، وأندونيسيا، وباكستان، والتى شهدت مباحثات مهمة، فى إطار تحرك مصر الفاعل فى على صعيد السياسة الخارجية.

وأوضح الوزير أن الجولة أثمرت عن دعوة مصر للمشاركة فى أعمال مجموعات العمل الخاصة بالمناخ والطاقة لمجموعة العشرين، فى إطار التحضير للقمة القادمة للمجموعة، والتى سوف تستضيفها إندونيسيا فى نوفمبر 2022.

من جانبها عرضت وزيرة البيئة تقريرا حول الموقف التنفيذى للتحضير للمؤتمر على الصعيد الفنى واللوجستى، مشيرة إلى أوجه التنسيق التى تتم بين الوزارات والجهات ذات الصلة، ودور المجتمع الأهلى فى هذا الإطار، فضلا عن صياغة المبادرات التى يقترح طرحها خلال المؤتمر، وترتبط بملفات عدة على رأسها: الفقر المائى، وحماية المناطق الساحلية، وتنمية المدن المستدامة، وإدارة المخلفات.

وعرض وزير المالية الموقف التنفيذى للشق المالى، وكذا ملف الرعاة، مشيرا إلى تقدم عدد كبير من الشركات العالمية فى قطاعات عديدة لرعاية المؤتمر.

كما عرض الوزير موقف التنسيق مع الفنادق التى سيتم الحجز بها للوفود المشاركة فى المؤتمر، وإجراءات الحجز، وخلافه.

كما عرضت وزيرة التعاون الدولى الموقف الخاص بالتواصل مع شركاء التنمية لإعداد بعثات متابعة فى إطار التحضيرات لمؤتمر الـ COP، وعلى رأسها بنك الاستثمار الأوروبى، والبنك الدولى، وبنك التنمية الأفريقى وذلك تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى فى هذا الشأن، إلى جانب موقف حشد التمويلات للمشروعات والبرامج ذات الأولوية للحكومة المصرية فى مجال التحول الأخضر.

من جانبه عرض وزير النقل التنسيقات التى جرت مع الوزارات والجهات المعنية، لتوفير الأتوبيسات النظيفة التى ستعمل فى المدينة، وكذا التعاقدات التى تمت، مشيرا إلى أنه تم بدء استلام الأتوبيسات الكهربائية بالفعل، كما تم استلام موقع الجراجات، وتم حصر محطات الوقود الخاصة بالغاز فى المدينة.

وأضاف الوزير أنه تم تصميم شبكات المسارات التى تغطى متطلبات سكرتارية اللجنة المنظمة بالأمم المتحدة، وتم الإنتهاء من جداول أعداد التشغيل لتنظيم التحرك فى شوارع وطرق مدينة شرم الشيخ.

كما أكد وزير النقل أنه سيكون هناك غرفة تحكم مركزية خاصة بكل الأتوبيسات، ويتم بالتنسيق مع وزارة الاتصالات تطوير التطبيقات الالكترونية على الهاتف المحمول بهذا الشأن، مضيفا أنه يتم حاليا إعداد وتجهيز غرفة عمليات بالتنسيق مع المحافظ، وتوفير أماكن الإعاشة الخاصة بسائقى الحافلات، وكذا يتم تجهيز المحطات الرئيسية، والعلامات الإرشادية للمسارات من الفنادق للمؤتمر.

وعرض محافظ جنوب سيناء الموقف التنفيذى لرفع كفاءة مدينة شرم الشيخ استعدادا للمؤتمر، خاصة أعمال تطوير الحديقة المركزية والقرية التراثية بالمدينة، لافتا إلى أنه يتم أيضا تطوير طريق السلام، وأن المدينة بها فرق عمل كثيرة من بوابة شرم الشيخ حتى نبق، كما عرض موقف تنفيذ الهوية البصرية بالمدينة، مشيرا إلى أنه تم تخصيص 3 قطع أراض لمشروعات الطاقة الشمسية بالمدينة، وسيتم البدء قريبا فى التنفيذ.