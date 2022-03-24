حياة كريمة فى 5 محافظات.. مساعد رئيس الوزراء تتابع موقف مشروعات المبادرة

جدة - نرمين السيد - عقدت المهندسة راندة المنشاوى، مساعد أول رئيس مجلس الوزراء، رئيس لجنة متابعة المشروع القومى لتطوير قرى الريف المصرى "حياة كريمة"، اجتماعا؛ لمتابعة موقف المشروعات الجارى تنفيذها فى القرى المستهدفة ضمن المرحلة الأولى للمبادرة بمحافظة البحيرة، وذلك بحضور اللواء هشام آمنة، ومسئولى وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والهيئة الهندسية للقوات المسلحة، والجهات المعنية.





واستهلت المهندسة راندة المنشاوى، مساعد أول رئيس الوزراء، الاجتماع بالتأكيد أن الحكومة برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، تمضى قدما فى تنفيذ مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" وفقا لتوجيهات السيد الرئيس عبدالفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، من خلال التنسيق بين مختلف الوزارات والأجهزة المعنية؛ وذلك لتوفير جودة الحياة اللائقة بأهالينا فى القرى المستهدفة، مشيرة إلى أن لجنة متابعة المشروع القومى لتطوير قرى الريف المصرى "حياة كريمة"، تجوب القرى المستهدفة لمتابعة الموقف على أرض الواقع، ومتطلبات العمل واحتياجات المواطنين الفعلية.

حياة كريمة

كما أشارت المنشاوى إلى أن اجتماع اليوم نستهدف من خلاله الوقوف على معدلات أداء المشروعات الجارى تنفيذها بقرى محافظة البحيرة، وكذا مناقشة المعوقات التى قد تواجه التنفيذ، للتنسيق مع الجهات المعنية؛ من أجل التوصل لحلول عاجلة؛ لدفع العمل بهذه المشروعات.

وخلال الاجتماع، تم استعراض، بشكل تفصيلى، الموقف التنفيذى لمشروعات قرى محافظة البحيرة فى إطار المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، وما تم الانتهاء منه، وكذا التحديات والصعوبات التى تواجه المشروعات، وفى هذا الصدد تم التنويه إلى أن هناك العديد من المشروعات التنموية والخدمية التى يتم تنفيذها حاليا على مستوى 42 وحدة محلية تابعة لـ 6 مراكز، تضم 209 قرى، و3470 تابعا بالمحافظة.

كما تم فى هذا الإطار، استعراض مشروعات توصيل الغاز الطبيعى المستهدف تنفيذها لأكثر من 200 قرية بمحافظة البحيرة، إلى جانب تنفيذ 22 محطة صرف صحى، و184 رافعا، فضلا عن الأعمال الجارية لتنفيذ 13 محطة فى قطاع مياه الشرب، ومد شبكات يصل طولها إلى أكثر من 600 كم، كما تم مناقشة الموقف الخاص بمشروعات قطاع الطرق الداخلية والخارجية بالمحافظة، وكذا مشروعات قطاع الصحة، التى تتضمن إنشاء وتطوير 24 مركزا طبيا، وإنشاء وتطوير 97 وحدة صحية، إلى جانب رفع كفاءة 50 وحدة صحية أخرى، وتطوير 45 نقطة إسعاف.

إلى جانب ذلك، تناول الاجتماع معدلات تنفيذ المجمعات الحكومية والزراعية على مستوى مراكز المحافظة، وإنشاء ورفع كفاءة مراكز الشباب، إلى جانب مراكز تنمية الأسرة التابعة للتضامن الاجتماعى، كما تم استعراض معدلات تنفيذ الوحدات السكنية فى إطار مشروع "سكن كريم"، بجانب إنشاء وتطوير المدارس على مستوى القرى المستهدفة بالمحافظة، وإنشاء وتطوير نقاط الإطفاء، والأسواق الحضارية، ومواقف السيارات.

تجدر الإشارة إلى أن المهندسة راندة المنشاوى، رئيس لجنة متابعة المشروع القومى لتطوير قرى الريف المصرى "حياة كريمة"، كانت قد عقدت عدة اجتماعات أخرى؛ لمتابعة نسب تنفيذ المشروعات الجارية فى محافظات: الغربية، والفيوم، ودمياط، وقنا بمختلف القطاعات، من بينها مشروعات الصرف الصحى ومياه الشرب، والمدارس، والطرق، والأبنية التعليمية، ومراكز الشباب، والكهرباء، وتوصيل الغاز الطبيعى للقرى، والاتصالات، فضلا عن قطاعى الزراعة والرى، والمجمعات الحكومية والزراعية.

وأوضحت أنه يتم تنفيذ العديد من مشروعات مبادرة " حياة كريمة" بالقرى المستهدفة فى هذه المحافظات؛ ففى محافظة الغربية يتم تنفيذ المشروعات فى القرى التابعة لـ 9 وحدات محلية بمركز زفتى، بإجمالى 54 قرية وتوابعها، بالإضافة إلى تنفيذ مشروعات بـ 12 وحدة محلية فى محافظة دمياط بمركز كفر سعد بإجمالى 28 قرية وتوابعها، و20 وحدة محلية بمحافظة الفيوم بمركزى أطسا ويوسف الصديق تضم 63 قرية وتوابعها، فضلا عن 19 وحدة محلية بمحافظة قنا، بإجمالى 86 قرية وتوابعها، وذلك بمراكز الوقف، وأبو تشت، ودشنا، وقوص.