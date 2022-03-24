عاجل- التعليم تعلن جدول امتحانات الدبلومات الفنية.. البداية 28 مايو

جدة - نرمين السيد - أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، جدول امتحانات الدبلومات الفنية 2022، موضحة أنّه جرى تأجيل الامتحانات لمدة أسبوع على أن تبدأ اعتبارا من يوم 28 مايو المقبل بدلا من 21 مايو المقبل.





وأضافت الوزارة عبر موقعها الإلكترونى، أنّ الامتحانات تعقد ورقيا فى لجان مؤمنة ومراقبة جيدا بالتنسيق مع المديريات والإدارات التعليمية، مؤكدة أنّه يمكن الاطلاع جداول امتحانات الدبلومات الفنية من موقعها الإلكترونى.

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