خطوات تسجيل استمارات الدبلومات الفنية 2022.. تفاصيل

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يتطلع العديد من المواطنين لمعرفة خطوات تسجيل استمارات الدبلومات الفنية 2022، حيث حظت هذه الكلمات على نسب بحث عالية، وذلك خلال الساعات الماضية من قبل الطلاب واولياء الامور المعنيين بهذا الامر.

دوت الخليج

خطوات تسجيل استمارات الدبلومات الفنية 2022 جميع التخصصات

ويأتي هذا البحث المتزايد من قبل الطلاب واولياء الامور لما يتضمنه الأمر من اهمية بالغة لدىهم، حيث أعلنت وزارة التربية والتعليم، عن فتح باب تسجيل بيانات الطلاب للتقدم الى الدبلومات الفنية.

رابط استمارة الدبلومات الفنية 2022 الترم الثاني

ويستعرض موقع دوت الخليج كل البيانات المطلوبة لمعرفة خطوات تسجيل استمارات الدبلومات الفنية 2022 .

تسجيل بيانات الطلاب عن طريق الخطوات التالية

خطوات تسجيل استمارات الدبلومات الفنية 2022.. اتاحت وزارة التربية والتعليم برئاسة الدكتور طارق شوقي للطلاب الدبلومات الفنية بكافة انواعها ان يقوموا بتسجيل بياناتهم عبر الاستمارة الالكترونية المؤهلة لدخول الامتحانات، عبر الخطوات الاتية:

خطوات تسجيل استمارات الدبلومات الفنية 2022

في البداية يتم الدخول عبر موقع وزارة التربية والتعليم ثم :https://moe-register.emis.gov.eg

تسجيل بيانات استمارة الامتحانات

تسجيل بيانات الطالب كاملة في الخانات المخصصة لذلك

تحميل كافة الأوراق المطلوبة والضغط على زر الحفظ

طباعة الاستمارة الالكترونية

لصق طابع فئة ال10 جنيه باسم صندوق دعم وتمويل المشروعات التعليمية

توقيع الطالب على استمارة الامتحانات وبطاقته الشخصية الخاصة به

تسليم الاستمارة لمكتب شؤون الطلاب في المدرسة المقيد بها الطالب

تسليم الطالب الصور الشخصية المطلوبة بخلفية بيضاء.

مراجعة الاستمارة من خلال اللجنة المكلفة بذلك قبل تخصيص رقم جلوس الطالب في الامتحانات.

امتحانات طلاب الدبلومات الفنية

يقوم الطلاب بتأدية امتحانات الدبلومات الفنية في يوم 21 مايو المقبل من هذا العام 2022.

ويأتي هذا الامر وفقا للخريطة الزمنية التي يتم تحديدها واعلانها للعام الدراسي الحالي، اضافة الى ما تقوم به الوزارة قي رسم قواعد للمؤدين بهذه الامتحانات بشأت التعامل مع الاجراءات الاحتراززية وتجنب الاصابة بفيروس كورونا المستجد أثناء تادية الامتحانات .

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وجب التنويه أن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، قد أعلنت بأنه تم فتح باب استقبال تسجيل استمارة طلاب الدبلومات الفنية بمختلف انواعها عبر موقع الوزارة التالي:

: https://moe-register.emis.gov.eg/