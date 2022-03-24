/687905/تنفيذا-لتوجيهات-الرئيس-السيسي--النائب-محمد-سلطان-يوزع-هدية-الرئيس-بمناسبة-شهر-رمضان

وزع النائب محمد سلطان عضو مجلس النواب عن الدائرة التاسعة بالجيزة، أمين العلاقات العامة لحزب مستقبل وطن بمحافظة الجيزة، هدية الرئيس بمناسبة شهر رمضان المبارك في عدد من المناطق أبرزهم منطقة الطوابق والترابيع حيث شملت العديد من السلع الغذائية .

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يأتي ذلك في إطار الدور المجتمعي لحزب مستقبل وطن وسعي أعضائه لمساندة المواطنين في ظل الأزمة العالمية خاصة مع اقتراب شهر رمضان المبارك.

توفير السلع والمنتجات الغذائية للمواطنين بأسعار مخفضة

ومن جانبه، أكد النائب محمد سلطان ، أن مبادرات وتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بتوفير السلع والمنتجات الغذائية للمواطنين بأسعار مخفضة لاستقبال شهر رمضان الكريم، تعكس دعم القيادة السياسية للفئات الأكثر احتياجًا وبما يتناسب مع ظروفهم المادية لهم أيضًا، فضلًا عن حماية محدودي الدخل والأُسر الأولى بالرعاية وتوفير الدعم اللازم لهم بهدف تيسير سبل معيشتهم.

ثقة كبيرة في حكمة وقدرة القيادة السياسية والحكومة المصرية على مواجهة تداعيات المرحلة الحالية

وأشار سلطان ، إلى أن الاهتمام دائما بالطبقات الأولى بالرعاية في مثل هذه الظروف من أولويات الرئيس والدولة المصرية، موضحا أنه لدينا ثقة كبيرة في حكمة وقدرة القيادة السياسية والحكومة المصرية على مواجهة تداعيات المرحلة الحالية وتخفيف الآثار الناتجة عنها عن كاهل الشعب المصري كما نجحوا في مواجهة تداعيات فيروس كورونا واستطاعت الدولة المصرية الحفاظ على الاستقرار المالي والاقتصادي رغم الصعوبات والتحديات الكبيرة التي واجهتها معظم دول العالم ومنها مصر.