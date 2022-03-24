محافظ الأقصر يستقبل وفد صحة البرلمان ..ويؤكد:عندنا المستشفيات 7نجوم ..والنواب«يابخت الأقصر بيك يامعالى المحافظ»..«فيديو وصور»

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وكيل صحة النواب: السيسى هو الملاك الحارث للفقراء فى مصر وخاصة بحقوقهم الصحية

استقبل المستشار مصطفى ألهم، محافظ الأقصر، وفد لجنة الصحة بمجلس النواب، برئاسة النائب الدكتور أشرف حاتم، وذلك فى ضوء زيارة اللجنة للمحافظة، حيث أكد المحافظ على أن محافظة الأقصر هى ثانى المحافظات التى يتم تطبيق فيها التأمين الصحى الشامل، والأوضاع بها أفضل وأحسن بكثير من المحافظة الأولى التى تم تطبيق فيها التأمين الصحى وهى محافظة بورسعيد.

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وأكد على أن الأوضاع أفضل بسبب ما تحتويه من بنية تحتية متطورة، وتوفير كافة الموارد المالية المطلوبة لعملية التطوير حيث تم صرف نحو 14مليار جنيه من عام 2014حتى 2021 كما أن أوضاع المستشفيات بالمحافظة نعتبرها 7نجوم وليس 5نجوم ويوجد 59وحدة ومركز طبى يتم تطويرهم لخدمة التأمين الصحى الشامل .

ولفت محافظ الأقصر إلى أن المحافظة بها جميع التخصصات أيضا ولكن الإشكالية فى عجز الأطباء والتمريض، ونتعاون مع جميع الجهات المعنية بمنظومة الصحة ومواكبة ميدانية لكل الطلبات، مشيرا إلى أن مهمتهم الأساسية هو رضا المواطن فى الأقصر، ومعالجة كافة صور القصور على كافة المستويات وجميعا مشتركين فى المسئولية، وسنرى النجاح بشكل كامل عندما يكون أمام كل مريض السرير الخاص به والطبيب المعالج أيضا .

رئيس صحة النواب: نستهدف من الزيارة دعم جهود التأمين الصحى لإرضاء المواطن

من ناحيته عبر د. أشرف حاتم، رئيس لجنة الصحة بمجلس النواب، عن تقديره الكامل لمحافظ الأقصر، والتأكيد على أن أعضاء اللجنة كان لديهم حرص كامل بشأن زيارة المحافظة والوقوف على تطورات الأوضاع بشأن منظومة التأمين الصحى الشامل، مؤكدًا على أن المحافظة حظها أفضل بكثير صحيا عن محافظات القناه ودائما ما كانت محل إهتمام من القيادة السياسية، ومن ثم نحن أمام بنية تحتية صحية متطورة.

ولفت رئيس لجنة الصحة بمجلس النواب، إلى أن زيارة اللجنة تستهدف الوقوف على تطورات الأوضاع بالمحافظة على مستوى ملف التأمين الصحى الشامل، وإعداد تقرير متكامل بشأن الأعمال القائمة وآليات إنجازها وتطويرها وصور القصور أيضا لتفادى كل شيئ ووضع هذا التقرير أمام كافة الجهات المعنية حتى يتم التطبيق على أرض الواقع وهو ما سبق عمله فى زيارة محافظة بورسعيد، مؤكدا على أن محافظات المرحلة الأولى فى التأمين الصحى الشامل هى تجارب لكل شيئ وتفادى كل الملاحظات التى من شأنها تعجيل الأوضاع للأفضل والتحسين للأفضل والهدف الأساسى هو رضا المواطن وجميعا نعمل فى سفينة واحده وهدفنا منظومة صحية متكاملة وتقدم خدمة أفضل للمواطن.

وكيل صحة النواب: السيسى هو الملاك الحارث للفقراء فى مصر وخاصة بحقوقهم الصحية

من ناحيته عبر النائب محمد الوحش، وكيل لجنة الصحة بمجلس النواب، عن تقديره لأداء ودور محافظ الأقصر، مشيرا إلى أن محافظة الأقصر دائما ما تكون محظوظة بمحافظيها بداية من اللواء سمير فرج، والذى جاءلها وهى مدينة ذات طابع خاص وحولها لمحافظة،وأهلها لهم حق فلا رقابنا من المنظومة الصحية والتى دائما ما يؤكد عليها الرئيس السيسى كما جاء بالدستور بحق المواطن المصرى فى رعاية صحية شاملة والرئيس السيسى فى أكثر من مناسبة يكون هو الملاك الحارث للفقراء فى مصر وخاصة فى الرعاية الصحية وهذا أمر متمثل فى التأمين الصحى الشامل والذى ظل فى أدراج الدولة نحو 35سنة ولم يجرأ على تنفيذه فى مصر إلا الرئيس عبد الفتاح السيسى وساعد على إظهار هذا المشروع للنور.

وأكد على أن رضا المواطن أساس هام فى المنظومة الصحية، مشيدا بجهود البنية التحتية الصحية بمحافظة الأقصر موجها الشكر للأجهزة المعنية الصحية فى الأقصر، مؤكدا على أنه خلال الزيارة تفقد عدد من الأماكن الصحية ولمسنا جهود مختلفة فى الشارع الأقصرى.