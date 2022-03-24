رئيس البرلمان العربي: نحرص على تأسيس العلاقات البرلمانية مع دول أمريكا اللاتينية والبحرالكاريبي

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خلال لقائه مع رئيس برلمان جيانا في أمريكا اللاتينية..

قال عادل العسومي، رئيس البرلمان العربي، أن البرلمان يحرص على تأسيس علاقات برلمانية مع دول أمريكا اللاتينية، إضافة إلى تفعيل دور الدبلوماسية البرلمانية لخدمة مصالح الشعوب في كلا الجانبين،، مشيرا إلى تشابه التحديات التي تواجه الدول العربية، ودول أمريكا اللاتينية والبحر الكاريبي، ومنها مكافحة الفقر والبطالة، فضلا عن تحقيق متطلبات التنمية المستدامة، وتطوير التعليم والمنظومة الصحية، مشيرا إلى التعافي من جائحة كورونا التي فاقمت من هذه التحديات، مضيفا أن التصدي لتلك التحديات الجِسام يُحتم السعي الدؤوب من أجل تطوير وتعزيز آليات التعاون البرلماني العربي اللاتيني على كافة المستويات.

دوت الخليج

رئيس البرلمان العربي: نحرص على تأسيس العلاقات البرلمانية مع دول أمريكا اللاتينية والبحر الكاريبي

جاء هذا خلال لقاء عدل بن عبد الرحمن العسومي، رئيس البرلمان العربي ، ومنظور نادر رئيس برلمان جمهورية جيانا بأمريكا اللاتينية، على هامش اجتماعات الاتحاد البرلماني الدولي في إندونيسيا، حيث ضم الوفد برلمان دولة جيانا كل من وزير الشئون القانونية ووزير الخدمات العامة وقائد المعارضة.

وأشار رئيس برلمان جمهورية جيانا، إلى حرصه على لقاء وفد البرلمان العربي برئاسة عادل بن عبد الرحمن العسومي، لتعزيز علاقات بلاده بالدول العربية والتعريف بها لدى الشعوب العربية،موضحا أن جمهورية جيانا اتخذت خلال السنوات الـ 5 الأخيرة خطوات مهمة لتعزيز علاقاتها مع الكثير من الدول العربية، لافتا إلى وجود مفاوضات جارية لتدشين خطوط طيران مباشرة في هذا المجال، مؤكداً على أهمية اللقاء مع البرلمان العربي من أجل تدشين العلاقات على المستوى البرلماني مع الدول العربية، ومضيفاً أن هذه العلاقات ستكون مدخلاً مهماً لتعزيز العلاقات البرلمانية بين الدول العربية ودول أمريكا اللاتينية بشكل عام.

و وجه رئيس برلمان جيانا الدعوة إلى لعادل بن عبد الرحمن العسومي، بزيارة بلاده للبناء على هذه المباحثات، إضافة إلى توقيع مذكرة للتعاون المشترك بين الجانبين. كما وجه رئيس البرلمان العربي الدعوة إلى رئيس برلمان جيانا لحضور إحدى جلسات البرلمان العربي لتعزيز العلاقات البرلمانية بين الجانبين.

حضر اللقاء من البرلمان العربي معالي النائب عبدالله العيفان، ومعالي النائب عيسى النصر، ومعالي النائبة خديجة حجوبي.