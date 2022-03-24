/687895/توقف-مباراة-لبنان-وسوريا-بتصفيات-كأس-العالم-2022-بسبب-أعمال-شغب

توقفت مباراة لبنان وسوريا في الدقيقة الـ 74 من عمر اللقاء، في المجموعة الأولى من تصفيات القارة الأسيوية المؤهلة لبطولة كأس العالم 2022 قطر.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وجاء توقف المباراة بين سوريا ولبنان بعد اعتداء الجماهير بهتافات وأعمال شغب، والتي جاءت أبرزها على حكم الراية في اللقاء.

توقف مباراة سويريا ولبنان، وتقدم الأول على الثاني صاحب الأرض، بنتيجة ثلاثة أهداف دون رد، والتي بحف فيها الطرفين على المقعد الثالث بالمجموعة.

يحتل منتخب لبنان بهذه النتيجة المركز الثالث برصيد 6 نقاط، فيما يتواجد المنتخب السوري في المركز الرابع برصيد 5 نقاط.

مقاعد القاراة بكأس العالم

وتمتلك القارة الأوروبية النصيب الأكبر من مقاعد بطولة كأس العالم، والتي تأتي بـ 13 مقعد، يليها القارة الإفريقية برصيد 5 مقاعد، ومن آسيا وأمريكا الجنوبية 4 مقاعد ونصف، ومن أمريكا الشمالية ومنطقة الكاريبي ثلاث مقاعد ونصف، ومن أوقيانوسيا نصف مقعد.

ومن المنتظر أن تحجز 3 منتخبات مقاعدها في كأس العالم في يونيو ، وهي المنتخبات الفائزة في ملاحق المسار الأوروبي الأول، والفائز من ممثل أمريكا الجنوبية مع ممثل آسيا، وممثل أمريكا الشمالية مع أوقيانوسيا.

موعد قرعة كأس العالم 2022

وتشهد العاصمة القطرية الدوحة في الأول من أبريل المقبل سحب القرعة النهائية لكأس العالم قطر 2022، التي تقام منافساتها نهاية العام الجاري، في 8 استادات مونديالية.

ويستضيف مركز الدوحة للمعارض والمؤتمرات مراسم إجراء القرعة بحضور أكثر من 2000 ضيف، لتتعرف بعدها المنتخبات المشاركة في البطولة على المجموعات التي ستتنافس فيها، وتحديد طريق كل فريق نحو النهائي المرتقب في 18 ديسمبر المقبل على أرضية استاد لوسيل، الذي يتسع لثمانين ألف مشجع.

المنتخبات المتأهلة لكأس العالم 2022 حتى الآن

-قطر من قارة آسيا (مستضيف البطولة)

- السعودية من آسيا

- كوريا الجنوبية من آسيا

- إيران من آسيا

-اليابان من آسيا

- ألمانيا من قارة أوروبا.

- الدنمار من قارة أوروبا.

- فرنسا من قارة أوروبا

- بلجيكا من قارة أوروبا

- أوكرانيا من قارة أوروبا

- إسبانيا من قارة أوروبا

- إنجلترا من قارة أوروبا

- صربيا من قارة أوروبا

- سويسرا من قارة أوروبا

- هولندا من قارة أوروبا

- البرازيل من قارة أمريكا الجنوبية

-الأرجنتين من قارة أمريكا الجنوبية