/687891/هالة-أبوالسعد-تطالب-بتشكيل-لجنة-لدراسة-المشكلات-التمويلية-للمشروعات-بالإسكندرية

طالبت النائبة هالة ابو السعد وكيل لجنة المشروعات الصغيرة بمجلس النواب، جهاز المشروعات الصغيرة بتشكيل لجنة لدراسة مشكلات تمويل المشروعات بمنطقة مرغم بالإسكندرية يأتي ذلك بعد شكاوي عدد من شباب المستثمرين بالمشاكل التمويلية جاء ذلك خلال لقاء وفد لجنة المشروعات بمجلس النواب المستثمرين بالمنطقة الصناعية بمرغم وبحضور اللواء محمد الزلاط رئيس هيئة التنمية الصناعية ".

هالة ابو السعد تطالب بتشكيل لجنة لدراسة المشكلات التمويلية للمشروعات بالإسكندرية

دوت الخليج

ووافق الدكتور محمد عبد الملك ممثل جهاز تنمية المشروعات، علي هذا مقترح لسرعة حل اي مشكلات تمويلية تقابل المستثمرين.

وقال عبدالملك : عليكم التحلي بالتفاؤل وكلنا نعمل في خدمة الوطن وان مصر تتغير والدليل اليوم وجود البرلمان ممثل في لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة والحكومات مت جهاز مشروعات ووزارة المالية ووزارة الصناعة لحل المشكلات التي تواجه المستثمرين وإزالة المعوقات.

ويضم وفد اللجنه النائب محمد كمال مرعي رئيس اللجنه، سيد سلطان عضو اللجنة، وعضو مجلس النواب عن محافظة الفيوم، والنواب رحاب موسي وغادة الضبع ومني عبد الله وطارق السيد، وهاله أبو السعد وكيلة اللجنة، و مصطفي المختار أمين لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بمجلس النواب ومن وزارة التنمية المحلية المستشار وليد البوشي المستشار القانوني لوزير التنمية المحلية.

يذكر أن اللجنة استمعت الي مشكلات أصحاب المشروعات الصغيرة بالمنطقة الصناعية بمرغم وبرج العرب ، مؤكدا بأن الرئيس السيسي استجاب الي مطالبات وتوصيه لجنه المشروعات بخصوص تحديد القيمه الايجاريه لمشروعات الشباب في المجمعات الصناعيه والتي تم تحديدها بعشرين جنيه للمتر شهرياً ، مؤكداً ان شباب مصر ولادي والرئيس ناصرهم ووقف بجوارهم .

واضاف رئيس اللجنة النائب محمد كمال مرعي، خلال الزيارة الميدانية،أن التوجه الحالي للرئيس السيسي وللدولة المصرية في التحول الرقمي لنكون بحق في عصر الدولة الرقميه والحوكمة لإعادة بنا الجمهوريه الجديدة.

وكانت لجنة المشروعات الصغيرة بالبرلمان، برئاسة النائب محمد كمال مرعي، استكملت جولاتها لليوم الثاني علي التوالي، بمحافظة الإسكندرية، وذلك لتفقد المنطقة الصناعية بمرغم وبرج العرب للوقوف علي المشكلات والمعوقات التي تقابل المستثمرين هناك خاصة في المجمع واحد ومجمع 2 بمنطقة مرغم.