مفاجأة.. درجة الحرارة أول يوم رمضان 2022

يتسائل العديد من المواطنين عن موعد شهر رمضان المعظم لعام 1443 هجريا، وتعد المدة المتبقية على هذا الشهر الفضيل ضمن الامور المشوقة للمسلمين اجمعين ، بكافة بقاع الارض لكونهم في صدد الترقب لهذا الشهر الفضيل والذي خصه الله عز وجل بعبادة الصيام.

موعد شهر رمضان المبارك فلكيا

ويحل علينا شهر رمضان حسب ما اشارت اليه التوقعات والدراسات هذا العام في 10 أيام بدءا من اليوم الموافق 24 مارس .

درجة الحرارة أول يوم رمضان 2022 في مصر

وتتوقع هيئة الأرصاد الجوية في ضوء التقلبات الجوية الذي تشهدها البلاد هذه الايام حالة الطقس أول يوم رمضان 2022، والذي سوف ياتي بعد ان يكون فصل الشتاء قد انتهى رسميا وتمت البداية في فصل الربيع.

تقلبات جوية سريعة في أول يوم رمضان 2022

وبحسب ما اشارت اليه التوقعات والدراسات، فمن المتوقع حدوث تقلبات جوية سريعة في أول يوم رمضان 2022 تمثل تغيرات في ارتفاع درجات الحرارة وانخفاضها.

ومن المتوقع ايضا ان تتحسن احوال الطقس خلال الاسبوع القادم الذي يتزامن مع قدوم شهر رمضان، حيث يسيطر المرتفع الجوي على ارتفاع درجات الحرارة على كافة المناطق.

امكانية سقوط امطار اول يوم رمضان

وعلى الرغم من سقوط امطار اليوم على بعض محافظات الجمهورية، الا انه مستبعد ان يكون هناك امطار خلال هذا الشهر الفضيل على معظم المناطق.

التعامل مع فيروس كورونا خلال شهر رمضان المبارك

وكان الدكتور خالد عبد الغفار، تحدث عن اشكالية تعامل الوزارة مع جائحة كورونا خلال شهر رمضان المبارك، منوها أن القيود والقرارات المتعلقة بالفيروس التي سيتم اتخاذها بشهر رمضان ستكون صادرة عن لجنة ادارة الازمة، التابعة لرئيس الوزراء، فيما يتعلق باقامة الشعائر في شهر رمضان المعظم.

تعامل وزارة الصحة مع جائحة كورونا خلال شهر رمضان المبارك

ونوه عبد الغفار خلال مداخلة هاتفية له عبر برنامج على مسئوليتي تقديم الاعلامي احمد موسى المذاع على قناة " صدى البلد "، أنه سوف يكون هناك اجتماع لمناقشة الإجراءات المتبعة في شهر رمضان الكريم المتعلقة باقامة الشعائر سواء موائد الرمن او صلاة التراويح وغير ذلك.