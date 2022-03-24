مشروعات النواب تستمع لمشكلات المنتجين ببرج العرب..ومرعي: محدش يدفع إيجارإلا بعد تشغيل المكن

/687889/مشروعات-النواب-تستمع-لمشكلات-المنتجين-ببرج-العربومرعي-محدش-يدفع-إيجارإلا-بعد-تشغيل-المكن

استمعت لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بمجلس النواب برئاسة النائب محمد كمال مرعي الي مشكلات أصحاب المشروعات الصغيرة بالمنطقه الصناعيه بمرغم وبرج العرب ، مؤكدا بأن الرئيس السيسي استجاب الي مطالبات وتوصيه لجنه المشروعات بخصوص تحديد القيمه الايجاريه لمشروعات الشباب في المجمعات الصناعيه والتي تم تحديدها بعشرين جنيه للمتر شهرياً ، مؤكداً ان شباب مصر ولادي والرئيس ناصرهم ووقف بجوارهم .

دوت الخليج

مشروعات النواب تستمع الي مشكلات المنتجين ببرج العرب

واضاف مرعي خلال الزيارة الميدانية التي تقوم بها لجنه المشروعات الصغيرة والمتوسطة بمجلس النواب الي محافظات الغربيه والاسكندريه والبحيرة ،بان التوجه الحالي للرئيس السيسي وللدولة المصريه في التحول الرقمي لنكون بحق في عصر الدوله الرقميه والحوكمة لإعادة بنا الجمهوريه الجديدة.

وشدد رئيس المشروعات علي توفير الحمايه للمنتجين ، وتوفير اكبر الضمانات لهم قائلا " محدش يدفع ايجار بدون تشغيل المكن " مؤكدا في الوقت نفسه أنه في حالة عدم التشغيل وعدم الجديه تسحب القطعه فورا .

ويضم وفد اللجنه النائب محمد كمال مرعي رئيس اللجنه، سيد سلطان عضو اللجنة وعضو مجلس النواب، والنواب رحاب موسي وغادة الضبع ومني عبد الله وطارق السيد وهاله ابو السعد وكيلة اللجنه ، و مصطفي المختار امين لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بمجلس النواب.

وكانت لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بمجلس النواب برئاسة النائب محمد كمال مرعي، استكملت جولاتها لليوم الثاني علي النوالي، بمحافظة الإسكندرية، وذلك لتفقد المنطقة الصناعية بمرغم وبرج العرب للوقوف علي المشكلات والمعوقات التي تقابل المستثمرين هناك خاصة في المجمع واحد ومجمع 2 بمنطقة مرغم.

ويضم الوفد البرلماني، النائب محمد كمال مرعي رئيس اللجنة، والنائب سيد سلطان، وكلا من النائبة رحاب موسي وغادة الضبع ومني عبد الله وطارق السيد وهاله ابو السعد وكيلة اللجنه ، و مصطفي المختار امين لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بمجلس النواب ومن وزارة التنمية المحلية المستشار وليد البوشي المستشار القانوني لوزير التنمية المحلية، ومحمد عبد الملك من جهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة ووفد من هيئة التنمية الصناعية برئاسة محمد الزلاط رئيس هيئة التنمية الصناعية ،وحازم عنان نائب رئيس هيئة التنمية الصناعية.