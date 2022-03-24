/687888/رسمـيا-استبعاد-مسعود-أوزيل-من-فريق-فنربخشة-التركي-حتى-نهاية-الموسم

أعلن نادي فناربخشة التركي منذ قليل استبعاد الثنائي مسعود أوزيل وأوزان توفان من قائمة الفريق، حيث لم يعلن الفريق السبب فى استبعاد اللاعب.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

فيما كشف نادي فناربخشة عبر موقعه الرسمي:تم استبعاد الثنائي أوزيل وتوفان من قائمة الفريق.

ويدخل منتخب البرتغال نظيره تركيا اليوم الخميس، ضمن تصفيات كأس العالم بقطر 2022، والتي من المقرر إقامتها في تمام الساعة 9:45 مساءً.

رونالدو عن أداءه مع مان يونايتد

وقال رونالد : "هذا هو النضج والخبرة والذكاء لفهم أنه ربما تخسر بعض الأشياء للفوز بأشياء أخرى ولديك التوازن الصحيح لمواصلة المنافسة وتكون على أعلى مستوى".

من ناحيه اخري قد تعرض رونالدو إلى الكثير من الانتقادات في الفترة الأخيرة، وذلك من أجل تراجع مستواه وغريزته التهديفية، حيث لم يسجل إلا هدفًا واحدًا فقط في عام 2022، ولم تتوقيع جماهير مانشستر يونايتد هذا الصيام التهديفي من اللاعب.

قائمة البرتغال

فى حراسة المري: روي - ديوجو كوستا -أنتوني لوبيز

فى خط الدفاع: ديوجو دالوت - جواو كانسيلو - ديوجو دالوت - جونكالو إيناسيو - جوزيه فونتي - بيبي - نونو مينديز- رافائيل جيريرو-سيدريك سواريس

فى خط الوسط: دانيلو بيريرا - ماتيوس نونيس - ويليام كارفاليو - روبن نيفيس - برونو فرنانديز - جواو موتينيو - أوتافيو مونتيرو - برناردو سيلفا.

فى خط الهجوم:جواو فيليكس - أندريه سيلفا – كريستيانو رونالدو - دييجو جوتا - جونزالو جيديس - رافائيل لياو.

مهاجم جالاتا سراي: مصطفى محمد أوفى بوعده أمام بشكتاش وقادنا للفوز

كشف محمد كريم أكتورك أوغلو مهاجم فريق جالاتا سراي التركي، على محادثة سابقة جاءت بينه وبين الدولي المصري مصطفى محمد زميله في الفريق.

ونجح جالاتا سراي التركي في تحقيق الفوز على نظيره المحلي فريق بشكتاش، بنتيجة هدفين مقابل هدف، في لقاء جمع بين الفريقين في الدوري بدربي مدينة إسطنبول عاصمة تركيا.

تصريحات مهاجم جالاتا سراي عن مصطفى محمد

وقال محمد كريم في تصريحاته لوسائل الإعلام بعد المباراة صرّح: "أشكر مصطفى محمد على صناعة الهدفين اليوم ضد بشكتاش".