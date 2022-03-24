/687874/بفستان-بدون-بطانة-ميريام-فارس-تستعد-لطرح-أغنية-زهرة-2-في-رمضان-2022

تستعد الفنانة ميريام فارس لطرح الجزء الثاني من الإعلان الشهير «زهرة» خلال الموسم الرمضان المقبل 2022 وذلك بعدما أن حققت الأغنية نجاح كبير في الموسم الرمضاني الماضي، واليت كانت بالتعاون مع الفنان آسر ياسين.

دوت الخليج يرصد لكم استعداد الفنانة ميريام فارس لطرح جزء ثانٍ من أغنية الإعلان الشهير «زهرة» وذلك خلال السطور القادمة.

ميريام فارس وإعلان زهرة الجزء 2

وشاركت ميريام فارس متابعيها صورة من كواليس تصوير الإعلان وذلك عبر الشخصي بموقع تبادل الصور والفيدوهات الشهير “إنستجرام” واليت ظهرت ميريام خلالها مرتدية فستان باللون الأحمر وكان شفاف دون بطانة أسفله.

وكتبت ميريام على الصورة: مستعدين لتشوفوا وتسمعوا الجزء الثاني من زهرة برمضان ٢٠٢٢؟ برأيكم مين حيغني معي هالمرّة؟، وتفاعل الجمهور مع الصور بشكل كبير، كما سادت حالة من الفرحة نظرًا لأن الأغنية في أذهان الجميع.

أغنية غدارة يا دنيا لـ ميريام فارس

ومن الجدير بالذكر، أن طرحت الفنانة اللبنانية ميريام فارس خلال الأيام الماضية فيديو كليب أغنية جديدة لها بعنوان “غدارة يا دنيا” مستوحاة من الفليم الوثائقي “الرحلة” التي أطلقته منصة نتفيلكس في الفترة السابقة، وتعد الاغنية من كلمات رولا فارس، ألحان وميكس وليد المسيح، وتوزيع إدريس روشيش.

كلمات أغنية غدارة يا دنيا لـ ميريام فارس

وجاءت كلمات الأغنية كالآتي: غدارة أنت يا دنيا وأحلى ما فيك مايهمنيش، غدارة أنت يا دنيا ولو مهما قسيتي بيك هعيش، حبه ده كان خيال، خد مني نفسي وراحة البال، حبه ده كان خيال صعب المنال، برضه هعيش بيك يا دنيا، برضه هعيش بيك يا دنيا.. أمانة يا دنيا لو جا يشكيلك حنّي عليه، أمانة يا دنيا تخديه فحضنك وتداري عينيه.

مسلسل تساهيل لـ ميريام فارس

وعلى صعيد آخر، قد شاركت الفنانة اللبنانية ميريام فارس في بطولة مسلسل تساهيل مع النجم بيومي فؤاد، وذلك ضمن أعمال شاهد الأصلية، وظهرت ميريام فارس بمسلسلها الجديد وهى تقوم بصدم شاب بسيارتها بدون قصد، ولكن الشاب يخرج من هذه الحادثة سليمًا ويطلب التقاط صور تذكارية معها، وتتوالى الأحداث بعد ذلك.