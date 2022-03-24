/687871/كم-يبلغ-سعر-طن-الذرة-الصفراء-في-مصر-2022-اليوم

سعر طن الذرة الصفراء فى مصر 2022 اليوم.. من العنوانين البحثية التي حظت باهتمام كبير من قبل المواطنين ، حيث زاد البحث عليها عبر محرك البحث جوجل نظرا لاختلاف اسعارها وارتفاهعها من وقت لاخر خلال الايام القليلة الماضية.

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ويرجع هذا الامر اللى أن ان الذرة الصفراء من السلع الهامة التي يعتمد عليها عدد كبير من المواطنين في امورهم اليومية، كما أن الحرب الروسية الاوكرانية ادت الى شحها من الاسواق نظرا لان الدولتين روسيا واوكرانيا طرفي الحرب يعدان مصدران اساسييان لكثير من السلع ومنها الذرة الصفراء.

وتنتج روسيا وأوكرانيا نحو خمس الإنتاج العالمي من الذرة، الامر الذي يؤثر بالسلب على وجودها بالاسواق وبالتالي وجود ضرر لمستخدميها بشكل كبير، وذلك لاستحواذ هذه السلعة الهامة على نسبة تتراوح بين 60 و70% من مكونات علف الحيوانات.

سعر طن الذرة الصفراء فى مصر

وحول هذا الامر تحدث عبور العطار نائب رئيس شعبة الحاصلات الزراعية، عن اشكالية ارتفاع اسعار الذرة الصفراء ، منوها ارتفاعها إلى خلال الاسام الماضية بمقدار الفين جنيه للطن لتاثرها بتداعيات الرحب الروسية الاوكرانية، ليكون بذلك سعرها في متووسطه 7300 جنيه للطن بعد أن كان 5300 جنيه قبل الزيادة التي تاثر بها.

وتعتمد الدولة المصرية بشكل اساسي على استيراد القمح والذرة من أوكرانيا التي شنت ا=عليها روسيا الحرب، حيث تعد ضمن أكبر اربع دول مورده للقمح والذرة على مستوى العالم، وتعتمد دول كببيرة على الاستيراد منها.

جدير بالذكر ان الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس مجلس الوزارء، تحدث صباح اليوم الخميس على أن أن الدولة المصرية قامت بالبدء في عمل مشاورات مع صندوق النقد الدولي من أجل الجصول على برنامج تمويلي.

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وبعث الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس مجلس الوزارء، رسالة طمأنه للمواطن حول اشكالية عدم تحمله أي عباء في هذا الاصلاح وذلك قوة الاقتصاد المصري ومرونته ، منوها دولة رئيس الوزارء ان الهدف من التعاون هو الحفاظ على مكاسب الاقتصاد فى الصمود والاستمرار فى النمو.