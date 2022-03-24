نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سعر الدولار في مصر اليوم الخميس 24 مارس 2022 في البنوك | الدولار الأمريكي في مستمر مقابل الجنيه المصري في المقال التالي

عمر شويل - جدة سعر الدولار في مصر اليوم الخميس 24 مارس 2022 في ارتفاع ملحوظ بعد فترة طويلة من الثبات النسبي مقابل الجنيه المصري، جاء ذلك بعد ارتفاع أسعار السلع الضرورية والتأثر الحادث نتيجة الحرب بين أوكرانيا وروسيا الذي أثر على اقتصاد مجموعة كبيرة من الدول، وقد بدا سعر الدولار الأمريكي صباح هذا اليوم في الارتفاع حيث كان حوالي 17.49 جنيه مصري ويواصل ارتفاعه على مدار اليوم حيث أصبح الآن في نهاية تعاملات اليوم حوالي 18.33 جنيه مصري وهي زيادة مفاجئة حدثت منذ بداية التعاملات في هذا اليوم.

أسباب ارتفاع سعر الدولار في مصر اليوم

استمر سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري عند حد 15.77 و 15.66 جنيه خلال الفترة الماضية، لكن اليوم لاحظ جميع المتعاملين مع البنوك ارتفاع سعر الصرف بمعدل اثنان جنيه في بداية اليوم وتزايد فأصبح ثلاث جنيهات حتى الآن ومن وجهة نظر خبراء الاقتصاد يرون أن هذا الارتفاع الملحوظ ناتجاً عما يلي:

الاجتماع الاستثنائي للبنك المركزي الذي أعلن خلاله عن ارتفاع سعر الفائدة بنحو 1%.

ارتفاع الأسعار الذي نتج عنها زيادة تابعة في أسعار العملات.

تأثر الاقتصاد بأحوال الحرب فيما بين دولتي أوكرانيا وروسيا.

ارتفاع أسعار الذهب في مصر بشكل ملحوظ عن الفترة الماضية.

وقد تبع ارتفاع سعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصري ارتفاع في أسعار بعض العملاء الأخرى مثل الريال السعودي وكذلك الدرهم الأردني وكذلك قفز سعر اليورو مقابل الجنيه بشكل ملحوظ مقارنة بتعاملات البنوك خلال الأيام السابقة.

سعر الدولار في مصر اليوم

في تعاملات اليوم في البنك المركزي وجميع البنوك في مصر بدا سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه بحوالي 18.33، وهي زيادة بحوالي 2 جمينه مصري عن الأيام السابق حيث كان سعر الصرف 15.66 ، ومن المتوقع استمرار هذا السعر خلال الفترة المقبلة نظراً للأحوال الاقتصادية الراهنة من ارتفاع أسعار بعض السلع الأساسية، وأما عن النتائج المترتبة على ارتفاع سعر الدولار فيرى خبراء الاقتصاد أن أسعار السيارات وأسعار الذهب أيضاً سوف يكون في ازدياد مستمر.