فى نواصيها الخير.. الرئيس السيسى يستمع لشرح عن الخيول العربية بأكاديمية الشرطة

أجرى الرئيس عبد الفتاح السيسي فجر اليوم زيـــــــارة تفقديـة لمقـر أكاديميـة الشـرطة، حيث كـان فـي استقباله، اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، وقيادات أكاديمية الشرطة.

وفى ختام الزيارة شاهد الرئيس السيسى، بيانًا تدريبيًا عمليا للرماية، ثم توجه لنادي الفروسية واستمع إلى شرح تفصيلي لأنواع الخيول العربية الأصيلة التابعة لخيالة الأكاديمية.

وكان السفير بسام راضى، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، صرح بأن زيارة الرئيس لأكاديمية الشرطة تأتي في إطار حرصه على متابعة منظومة إعداد وتدريب أبناءه من طلبة كلية الشرطة، حيث استهل الزيارة بمشاهدة اصطفاف الطلبة والطالبات الجدد بأرض العـروض بالكليـة، وألقـى كلمـة لتهنئـة الطلبـة علـى الالتحاق بالكليـة ونيـل شـرف الانضمام إلى هيئة الشرطة التي يسهر رجالها على حماية أمن الوطن والمواطن.

واطلع الرئيس على المنظومة الإلكترونية لتقييم الطلبة في شتى المجالات، والتي يتم من خلالها المتابعة الدورية والتقييم المستمر لمستوى طلبة الكلية، ثم توجه لتفقد ميدان التحدى والقوة البدنية ومشاهدة الطلبة والطالبات أثناء أداءهم لتدريبات اللياقة البدنية المتنوعة واجتياز بعض الموانع والتي أظهر الطلبة والطالبات خلالها المستوى المتميز الذي وصلوا إليه بدنياً ومهارياً.

وتفقد الرئيس أيضاً حمام السباحة الأوليمبي بالكلية وشاهد الطلبة أثناء أداء قفزة الثقة، ثم توجه إلى مجمع ميادين التدريب القتالي حيث يتم تدريب طلبة وطالبات الكلية على أعمال الاقتحام والقتال التكتيكي، وشاهد من داخل مركز التحكم والسيطرة عرضاً تقديمياً عن الميادين التدريبية المختلفة بالمجمع، فضلاً عن عدد من البيانات التدريبية المختلفة بالمجمع مثل الرماية بالمحاكاة.