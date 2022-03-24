التعليم تعلن جدول امتحانات الدبلومات الفنية 2022 والاختبارات تبدأ 28 مايو

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى جداول امتحانات الدبلومات الفنية 2022 لجميع الشعب على أن تبدأ الاختبارات 28 مايو المقبل.
وكانت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أرسلت خطاباً للمديريات التعليمية استعداداً لعقد امتحانات الدبلومات الفنية للعام الدراسي الحالي 2022، بشأن وضع أسئلة الامتحانات لجميع التخصصات للفني الصناعي ، وتسليمها للمطبعة السرية، حيث وجهت الوزارة مديرى التعليم الفنى بضرورة التنبيه علي جميع الموجهين المكلفين بوضع امتحانات الدبلومات الفنية الصناعية لعام 2022، بالتواجد بالمطبعة السرية للتعليم الفني بالقاهرة لتسليم الإمتحانات لجميع التخصصات طبقا ًللمواعيد الموحدة.
وطالبت الوزارة، الموجهون بوضع امتحانات الدبلومات الفنية الصناعية لعام 2022، بالتواجد في مقر المطبعة السرية في الثامنة صباحاً، كما حددت وزارة التربية والتعليم، مواعيد تسليم الإمتحانات لجميع التخصصات للمطبعة السرية بداية من الثلاثاء 22 مارس 2022 تخصص الصناعات البحرية والزخرفية و الاربعاء 23 مارس 2022 تخصص الصناعات المعمارية و الخميس 24 مارس 2022 تخصص المركبات، و السبت 26 مارس 2022 تخصص الصناعات النسجية و الأحد 27 مارس 2022 تخصص التبريد والصناعات المعدنية و الأثنين 28 مارس 2022 تخصص الملابس التريكو والثلاثاء 29 مارس 2022 تخصص الإلكترونيات و الاربعاء 30 مارس 2022 تخصص الصناعات الميكانيكية، و الخميس 31 مارس 2022 تخصص الصناعات الخشبية، والسبت الموافق 2 أبريل 2022 تخصص الصناعات الكهربائية.
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