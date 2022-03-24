محافظ الشرقية: إقبال متزايد من المواطنين على معارض أهلا رمضان

جدة - نرمين السيد - قال محافظ الشرقية الدكتور ممدوح غراب، إن معارض (أهلا رمضان) تشهد توافدا كبيرا من المواطنين لشراء احتياجاتهم من السلع الغذائية الأساسية وياميش رمضان ومستلزمات عيد الفطر بأسعار مخفضة؛ لتخفيف العبء عن كاهل المواطن ومحدودى الدخل.





وأضاف غراب فى بيان اليوم الخميس، أن إقامة هذه المعارض تهدف لتقديم السلع الغذائية وياميش رمضان واللحوم المجمدة والدواجن ومصنعاتها بأسعار مخفضة عن الأسواق الخارجية لمواجهة ارتفاع الأسعار ومحاربة الغلاء خصوصا مع اقتراب شهر رمضان المبارك.

ووجه رؤساء المراكز والمدن والأحياء بمتابعة حركة البيع والشراء داخل المعرض، والتنبيه أنه فى حالة عدم الالتزام بالأسعار الاسترشادية المعلنة وجودة المنتجات المعروضه للبيع أمام المواطنين والتنبيه فى حالة عدم الالتزام بالأسعار المحددة سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال غير الملتزمين دون تهاون.

وعلى صعيد متصل، قرر المحافظ خفض سعر كيلو اللحوم البلدية الطازجة من لتصبح 125 جنيها بدلا من 130 جنيها للتصدى للغلاء وجشع التجار وتيسيرا على المواطنين استعدادا لاستقبال شهر رمضان.

جاء ذلك خلال تفقده منفذ بيع اللحوم البلدى الطازجة بأسعار مخفضة للمواطنين والمقام بجوار ديوان عام المحافظة بمدينة الزقازيق.

وأوضح أنه تم التنسيق مع عدد من كبار تجار الجملة لإقامة معارض وشوادر بمختلف المراكز والمدن لتقديم السلع الإستهلاكية واحتياجات شهر رمضان بأسعار مخفضة عن السوق، وتزويدها بكميات من اللحوم الطازجة ومنتجات الألبان للتصدى للغلاء والوصول إلى المواطنين الأكثر احتياجا.