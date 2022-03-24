توظيف وتدريب.. الجامعة الألمانية تنظم ملتقى لشركات ناشئة ورواد أعمال

جدة - نرمين السيد - نظمت الجامعة الألمانية بالقاهرة ملتقى التوظيف والتدريب السنوى للشركات الناشئة الصغيرة والمتوسطة الخاصة بمزاولة الأعمال الاقتصادية القائمة على الخدمة أو الانتاج أو التجارة، التى توفر فرص عمل تسهم بفاعلية فى طرح مشاريع جديدة تدعم النمو الاقتصادى لتعظيم الاستفادة من الناتج المحلى.





وذكرت الجامعة الألمانية بالقاهرة فى بيان اليوم أن هذا الملتقى الذى ينظمه مكتب التدريب والتوظيف للعام الرابع الخاص بالشركات الناشئة الصغيرة والمتوسطة متفرد فى نوعه على مستوى مصر والشرق الأوسط إذ شارك فيه العديد من خريجى الجامعة "كمؤسسين لشركات، إذ اتخذوا خطوات ثابتة وأثبتوا نجاحهم محليا وعربيا ودوليا وهو ما ساهم فى إيجاد حلقة تواصل ومنفعة متبادلة بين مؤسسى تلك الشركات وزملائهم سواء حديثى التخرج أو الدارسين بها لنقل الخبرات العملية المكتسبة سواء عن طريق التدريب أو التوظيف.

ويأتى الهدف من تنظيم هذا الملتقى الذى شارك فيه 55 كيانا محليا ودوليا متنوع المجالات بغرض تعزيز مفهوم وثقافة ريادة الأعمال لدى الطلاب حيث عقد خلال فعاليات أعماله لقاءات إرشادية مهنية جمعت الطلاب وخريجى الجامعة بمسؤولى الشركات لإتاحة الفرصة لهم للتواصل المباشر معهم وإطلاعهم على تجاربهم وإرشادهم لكثير من العمليات والأنشطة والمهام والمهارات اللازمة التى يحتاجون لإكتسابها لارتياد أسواق العمل المستقبلية.