وذكرت الجامعة الألمانية بالقاهرة فى بيان اليوم أن هذا الملتقى الذى ينظمه مكتب التدريب والتوظيف للعام الرابع الخاص بالشركات الناشئة الصغيرة والمتوسطة متفرد فى نوعه على مستوى مصر والشرق الأوسط إذ شارك فيه العديد من خريجى الجامعة "كمؤسسين لشركات، إذ اتخذوا خطوات ثابتة وأثبتوا نجاحهم محليا وعربيا ودوليا وهو ما ساهم فى إيجاد حلقة تواصل ومنفعة متبادلة بين مؤسسى تلك الشركات وزملائهم سواء حديثى التخرج أو الدارسين بها لنقل الخبرات العملية المكتسبة سواء عن طريق التدريب أو التوظيف.
ويأتى الهدف من تنظيم هذا الملتقى الذى شارك فيه 55 كيانا محليا ودوليا متنوع المجالات بغرض تعزيز مفهوم وثقافة ريادة الأعمال لدى الطلاب حيث عقد خلال فعاليات أعماله لقاءات إرشادية مهنية جمعت الطلاب وخريجى الجامعة بمسؤولى الشركات لإتاحة الفرصة لهم للتواصل المباشر معهم وإطلاعهم على تجاربهم وإرشادهم لكثير من العمليات والأنشطة والمهام والمهارات اللازمة التى يحتاجون لإكتسابها لارتياد أسواق العمل المستقبلية.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر توظيف وتدريب.. الجامعة الألمانية تنظم ملتقى لشركات ناشئة ورواد أعمال على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.