وزير الخارجية يتلقى اتصالا هاتفيا من نظيره الأوكرانى

جدة - نرمين السيد - تلقى وزير الخارجية سامح شكرى، اليوم الخميس، اتصالا هاتفيا من نظيره الأوكرانى ديميترو كوليبا تناول مجريات الأزمة الأوكرانية الجارية والصراع العسكرى الدائر، إذ أطلعه الوزير الأوكرانى على آخر التطورات والأوضاع على الصعيدين الميدانى والإنسانى، فضلا عن مسار المفاوضات.





وأكد الوزير شكرى أهمية العمل نحو حقن الدماء، مع التأكيد على ضرورة بذل الجهود وتناول كل السبل المؤدية إلى التهدئة وتحقيق حل سلمى للنزاع، مشيرا فى هذا الإطار إلى اهتمام مصر ببذل جميع الجهود من أجل تحقيق ذلك. وفى هذا الإطار، أحاط الوزير شكرى نظيره الأوكرانى بتناول القضية من خلال الاجتماع الطارئ الذى عقدته جامعة الدول العربية ومجموعة الاتصال المنبثقة عن الجامعة، وتناولا سبل تفعيلها.

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